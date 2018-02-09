Украина передала в Европейский суд показания свидетелей по Донбассу. Новости

Украина передала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) информацию о незаконной аннексии Крыма и свидетельства по самым горячим дням конфликта на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко (на фото).

В частности, по его словам, на сегодняшний день из пяти крупных межгосударственных дел по двум Украина подала свои юридические позиции, аргументы, показания свидетелей. «Почти 200 свидетелей было заявлено. Первое дело по Крыму, по незаконной аннексии Крыма. Второе дело – это Донбасс, самые горячие месяцы и дни», – сказал министр.

Петренко отметил, что в минюсте рассчитывают, что ЕСПЧ в ближайшее время определит процессуальный график и четкие сроки рассмотрения хотя бы этих двух дел. «Мы рассчитываем, что мы будем иметь первую такую информацию уже в ближайшее время от Европейского суда. Поскольку мы туда обратились с предложением дать дня нас, как страны-заявителя, четкий процессуальный график и определиться, где будут допрашиваться свидетели, они будут допрашиваться в Страссбурге, или в Киеве», – добавил министр.

Он также уточнил, что это на самом деле сложное дело для Европейского суда, поскольку у них не было раньше рассмотрения подобных дел.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал жителю Луганска в удовлетворении иска против Украины, поданного о нарушении его прав на передвижение.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: