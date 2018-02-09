В «ДНР» установили уголовную ответственность «за осквернение флага». Новости

Сегодня, 9 февраля, «народный совет ДНР» принял «законопроект О государственном флаге ДНР», которым предусмотрена уголовная ответственность за осквернение «флага», сообщают местные интернет-ресурсы.

«Законом предусмотрена уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что «закон» был принят в двух чтениях сразу. За принятие документа проголосовали 75 «парламентариев», присутствовавших на пленарном заседании.

Теперь его должен подписать руководитель «ДНР» Александр Захарченко.