Отдайте зарплату! В «ЛНР» жены шахтеров «Ровенькиантрацит» выбивают деньги (Видео). Новости

Сотрудники угольного объединения «Ровенькиантрацит» (Ровеньки, временно неподконтрольная часть Луганской обл.), а также жены шахтеров, пришли в профсоюз предприятия с требованием выплатить задолженность по зарплате. Видео этой встречи было опубликовано в соцсетях.

Судя из беседы, люди не получили зарплату за декабрь 2017 года и январь этого года.

«В конце января предприятие попало под санкции. Вследствие чего заблокированы все счета. Сейчас решается вопрос, как разблокировать эти счета… Санкции ввели заграничные компании», – пытался прояснить ситуацию представитель руководства угольного объединения, имя которого не называется.

Он уточнил, что санкции введены в отношении «Внешторгсервиса», который «нам дает деньги» (после «национализации» в «ДНР» и «ЛНР» украинских предприятий «Внешторгсервис» был указан как новая управляющая компания от имени «республик»). Представитель руководства дополнил, что для «Внешторгсервиса», для удобства финансовой деятельности, три угольных объединения «ЛНР» («Ровенькиантрацит», «Свердловскантрацит» и «Краснодонуголь») по факту объединены в одно.

Женщины отмечают, что аналогичная проблема с задолженностью была и в ноябре 2017 года, и тогда тоже руководство объединения ссылалось на некие «санкции». При этом они возмущаются, что «санкции в отношении министров понятны, а наши шахтеры здесь при чем? Они выполняют свою работу», «если сейчас санкции, в ноябре санкции, то это будет продолжаться и дальше».

Участники собрания отмечают, что «Внешторгсервис» также «управляет» шахтами в «ДНР», но в Донецке горняки зарплату получают вовремя. «А почему в России шахтеры получают, а наши нет?», – дополняют женщины.

«Компания хотела выплачивать деньги всем сразу, но сразу дать трем предприятиям оно не в состоянии. Выплаты пошли на "Краснодонуголь", но там фонд заработной платы маленький», – пытался успокоить возмущенных людей представитель руководства угольного объединения.

«Но если эта компания не тянет по зарплатам, то нужно же другую управляющую компанию искать», – предложила одна из женщин.

Другие также открыто выступили с критикой:

«Ну, правильно, они все сами порешали – народная республика, называется»;

«Мы ходим, работаем, нам нужна зарплата. У меня маленькие дети, их кормить нужно!».

Представитель руководства предприятия заявил: «Я говорю, что сказали мне. Что январская зарплата будет с 23 февраля по 8 марта». Это вызвало очередную волну возмущений:

«А за декабрь когда?»;

«Что такое – в марте зарплата за январь?»;

«Каждый месяц одни и те же обещания»;

«Каждую неделю вы нас кормите – завра, завтра, завтра»;

«В ноябре мы были у вас в профсоюзе, вы нам обещали, что будут зарплаты и аванс, и будут платить регулярно»;

«Свердловск, Краснодон получили – мы чего такие?»;

«Вы – профсоюз, вы должны добиваться для людей зарплаты. Но пока народ не поднялся, пока не поднялся этот хай, х*ен, кто ногой двинул. "Краснодонуголь" поднялся – им дали зарплату. А так бы тоже сидели»;

«Дайте хоть пожрать, если денег нет!»;

«Не надо о войне рассказывать! Война идет – пенсионерам деньги дают!»;

«Вы в Москву летаете туда-сюда, на это деньги есть! На машинах разъезжаете – деньги есть!»;

«Почему Донецк получает зарплату, а мы нет? Да потому что мутят местные власти! Нет там такого разгильдяйства, как у нас».

Женщина, которая работает банщицей, рассказала, что шахтеры под страхом увольнения боятся подписывать официальное обращение с требованием зарплаты. «Мы на нарядах положили обращения на управляющего. Ребята из шахты поднимаются, и не подписывают, потому что бояться, что уволят. Прямо на нарядах начальство объявляет – уволят. И это мужчины, они боятся, потому что у них дети, жены, семьи», – рассказала банщица.

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