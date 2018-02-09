В Марьинке пропала связь Vodafonе (Фото). Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) начались проблемы с мобильной связью Vodafone. Об этом сообщают жители города в соцсетях.

Также об отсутствии связи на своей странице в Facebook написала журналист Юлия Суркова: «Теперь мобильной связи нет и в Марьинке. Со вчерашнего дня в прифронтовом городе шумно и не работают ни Vodafone, ни Life».

По информации марьинцев, неполадки со связью действительно стали проявляться еще вчера.

«Ув. жители города! Вчера мы все столкнулись с те, что пропала мобильная связь МТС (Vodafone) в городе. Точнее она ловит, но не везде. Если вас не устраивает такой поворот событий, предлагаем вам обращаться с заявками с просьбой устранить неполадки. Админы нашей группы уже сделали это. Вы можете оставить свою заявку на сайте Vodafone через онлайн консультанта или позвонив на номер 111 и связавшись с оператором. Важно! Запишите номер заявки, если вы звонили, вам его назовет оператор, если заявка через интернет то номер придет в смс по окончанию чата!», – говорится в группе «Марьинка 24».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».