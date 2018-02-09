Верховный суд Украины впервые вынес решение в пользу пенсионера-переселенца. Новости

30 января Верховный суд Украины впервые вынес решение в пользу переселенцев, которым были приостановлены выплаты пенсий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, во время пресс-конференции в Киеве сообщила координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало.

Она отметила, что пенсионеры-переселенцы продолжают добиваться своих прав в суде. Однако процент таких людей не большой от общего числа столкнувшихся с данной проблемой. «А точного числа людей, которые живут без пенсии два, три года, а уже и больше, нам не скажет никто», – констатировала Юлия Трало.

Но при обращениях в суд итоговое решение может быть непредсказуемым, даже при условии однотипности проблемы. «У нас в производстве есть семейная пара, которая при абсолютно одинаковых обстоятельствах получила абсолютно противоположные решения суда. И один из супругов продолжает получать пенсию, а другой человек, к сожалению, остался без выплат, а его дело находится более 9 месяцев в суде кассационной инстанции, и ничего не происходит», – рассказала представитель БФ «Право на защиту».

В этой связи для правозащитников Фонда важно, что на днях Верховный суд Украины (ВСУ) по одному из первых их дел вынес положительное решение. «Это дает надежду и нам, и нашим клиентам, что такое решение может подтолкнуть к изменению политики в отношении переселенцев и к изменению законодательства, чтобы больше не возникало таких проблем», – считает правозащитник.

Как уточнил старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» Олег Тарасенко, решение ВСУ касается дела 64-летней пенсионерки из Луганска Натальи Бодни, которая с мужем переехала в 2014 году сначала в Харьков, а летом 2016 года – в Северодонецк (Луганская обл.), где они проживали у сына. У данных пенсионеров не было проблем с получением пенсий, однако в апреле 2017 года внезапно прекратились выплаты обоим супругам. Причем без каких-либо пояснений и уведомлений.

Пенсионерка обратилась к юристам БФ «Право на защиту» в Северодонецке и в июне 2017 года был подан соответствующий иск в суд, а в августе получено положительное решение суда первой инстанции. «Суд удовлетворил наши исковые требования в полном объеме и обязал управление Пенсионного фонда восстановить выплаты и начислить всю задолженность. Но Пенсионный фонд подал свой иск, и 10 октября было получено очередное положительное решение суда уже второй инстанции. После этого Пенсионный фонд выплатил задолженность уже за более чем полгода, но при этом подал апелляцию. В результате судебной реформы после 15 декабря апелляционный суд прекратил свою деятельность, и поэтому дело было передано в Верховный суд Украины. Для нас было неожиданно, что ВСУ очень быстро, уже 30 января, вынес постановление. Это первое в Украине постановление ВСУ относительно данной категории дел. Его суть: иск Пенсионного фонда не был удовлетворен, а в силе осталось решение суда первой и второй инстанции», – констатировал юрист.

Тарасенко уточнил, что суд в своем решении указал, что ст. 49 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (Приостановка и восстановление выплат пенсии) является приоритетной в сравнении с постановлением КМУ № 365*, нормы которого противоречат самому закону.

Отметим, что ст. 49 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает, что выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за рубежом, если другое не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом.

Юрист подчеркнул, что данное решение ВСУ является прецедентом и в дальнейшем суды кассационной инстанции при рассмотрении аналогичных дел уже не смогут принять противоположное решение, т.е. в пользу Пенсионного фонда. «Они уже не смогут принять такого решения, т.к. его рассмотрение теперь должно быть передано в специальную палату Верховного суда, в состав которой входят несколько судей. Т.е. дело будет рассматриваться не как раньше, когда один судья не разобрался в обстоятельствах и вынес противоположное решение, а его будет рассматривать широкий состав судей. Поэтому у нас есть надежда, что данные дела будут теперь иметь одинаковые решения, т.е. в пользу переселенца», – сказал Тарасенко.

При этом, хотя в Украине не действует прецедентное право, суды первой и апелляционной инстанции принимают во внимание практику Верховного суда.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий.

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