Эксперт: Украине нужно определиться – «холодная война» или «горячий мир». Новости

Отсутствие единой внятной позиции украинского общества относительно конфликта на Донбассе – одна из основных причин, которые препятствуют его разрешению. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 февраля, в ходе экспертной дискуссии «Конфликт на Донбассе в 2018: заморозить, нельзя урегулировать» заявил главный советник международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

В связи с этим эксперт порекомендовал украинским властям «быть честными с собой» и принять единую точку зрения относительно происходящего на востоке Украины.

«Основная рекомендация – быть честным с собой. Честно сказать – кто мы, чего мы хотим и честно признать, как мы можем это сделать. Признать, что мы сегодня являемся полем боя между коллективным Западом и США. Признать, что у нас нет внутренней интеграции в обществе, которая дает определенную основу для того, что происходит на востоке [Украины]», – отметил он.

Кроме того, эксперты рекомендуют четко очертить несколько отдельных альтернатив, которые у Украины есть на сегодня. И ответить на вопрос, какой ценой страна готова получить мир. «Нужно четко очертить несколько отдельных альтернатив, которые у нас есть на сегодня. Таких, как "холодная война", "горячий мир" и "ни войны, ни мира". И дать себе честный ответ, чем мы готовы заплатить за то, чтобы был мир. Или мы готовы воевать еще 10 лет до жизни последнего украинского солдата. Или мы готовы выходить на переговоры. С кем мы выходим на переговоры – с Россией напрямую или с помощью других международных партнеров. То есть, дать себе четкий ответ, как мы его видим», – добавил Филипчук.

Если будет определенность в этих вопросах, то в дальнейшем переговорный процесс – это дело технологи и дипломатии. «И нужно определиться, как мы видим переговорный процесс. Если мы определимся с тем, как мы его видим, то дальше – уж вопрос технологии, вопрос дипломатов, очертить план действий: а полгода, год что мы можем сделать для того, чтобы вернуть страну в мирное состояние», – подчеркнул эксперт.

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