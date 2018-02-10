Донецк: Железнодорожный вокзал как переговорный пункт МТС (Фото). Новости

За последнюю неделю новым излюбленным местом жителей Донецка для связи с подконтрольной Украине территорией стал железнодорожный вокзал. Если раньше здесь сигнал оператора Vodafone (МТС) принимался только с противоположной стороны от центрального входа (по ул. Артемовская), то в течение последних ней устойчивая связь отмечается и на Привокзальной площади, и на железнодорожном мосту. Дончане предполагают, что это благодаря тому, что Vodafone усилил одну из своих станций на подконтрольной территории, чтобы не терять клиентов в «ДНР».

В этой связи жители шутят, что Привокзальную площадь нужно переименовать в Звонковую

Усилился сигнал и с другой стороны вокзала – от центрального входа необходимо спуститься в подземный переход, это район остановок маршрутов 6-а и 6-б, ул. Артемовская. Причем жители подтверждают, что здесь есть сигнал не только Vodafone, но и Киевстар, Life, «и даже местный "Феникс"».

«Да тут целая завокзальная площадь всех мобильных операторов! Поймать каждого можно на всех делениях! Здесь вам и "Водафон", и "Киевстар", и "Лайф", и "Феникс" – в общем все, что вещает в стандарте GSM. И открытый Wi-Fi в придачу от местного кафе», – сообщают пользователи в соцсетях.

Правда, очевидцы утверждают, что у привокзального кафе «Легион» Wi-Fi слабый, мобильный интернет «плохо тянет», а в самом заведении Vodafone не ловит.

Катя: «Так я и бегала: буквально на границе двери кафе работал и вай-фай, и ловила связь, поэтому приходилось скакать туда – сюда. Мобильный интернет ловил, но очень плохо работал по факту, так что придется лучше ловить вай-фай»;

«Flying Pig»: «Да, скорость слабовата, и в самом кафе "Водафон" не ловит. Просто на улицу нужно ыйти. МТС на улице ловит нормально, а вайфай – только впритык возле кафе»;

Ростислав: «Просто дальше пройдите, и сигнал будет лучше»;

Наталья: «А я вчера на работе ввела номер телефона для получения кода доступа, заблокировала телефон. Поехала на ж/д, получила смс с кодом, приехала на работу и этот код ввела. Viber заработал. Код действителен 24 часа!!!».

При этом пароль от Wi-Fi сотрудники кафе предоставляют после купленного у них «пирожка, кофе, чая». «По качеству – привокзальный буфет)) Пирожки, чай, хот-доги... Цена вайфая – что-нибудь купить... Я купил пирожок с картошкой за 7 руб. и получил талон с паролем)) Пирожок оказался никаким, вайфай еле живым. Но, тем не менее: и пирожок съел, и вопросы с МТС решил))», – рассказывает дончанин.

«Раньше на этой площади было тяжело пройти от количества народа и транспорта. Сейчас только ради связи люди едут», – сетует Джордж.

Еще одно место связи в том районе – железнодорожный автомобильный мост, который также называют Панфиловский.

Фото: соцсети

А, как отмечает дончанка Юля, «на Привокзальном и в квартирах уже МТС ловит. СМС и звонки активны».

Другие пользователи соцсетей по-разному восприняли увиденное:

Александр: «Это же рай! Аллилуйя, братья и сестры!»

Михаил: «Короче говоря, не зря ваивале, жизнь то налаживается»;

Сергей: «Пипец... дожились. 21 век. В городе Донецке "благодаря" дырляндии люди ищут связь. А как жили хорошо до прихода днр»;

Юра: «Приснился сон, что Vodafone восстановили в Донецке и все люди радостные ходят по улицам, звонят родственникам, а эти в форме ходят, бесятся и трындят: "фашистской связью пользуетесь, предатели")))» – Максим: «Так вот почему в Украине все радостные?)»;

Кира: «Включите МТС, сволочи!».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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