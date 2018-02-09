Украинские выплаты получают 40% пенсионеров, живущих на неподконтрольном Донбассе . Новости

Приостановление выплаты пенсий приводит к социальному объединению людей, и со времнем побороть этот разлом будет очень трудно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, во время пресс-конференции в Киеве сообщила заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун.

Она напомнила, что по информации Пенсионного фонда Украины, на конец ноября 2017 года на неподконтрольной территории не получают украинские пенсии более 650 тыс. человек. «Сейчас на этой территории украинские пенсии получают лишь 40% от тех, кто их получал на начало 2014 года. Т.е. государство прекратило выплату пенсий, и большинство пожилых людей оказались в ситуации, что им не хватает питания», – продолжила представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

«Мы видим большое число пожилых людей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на востоке страны. По данным опроса, проведенного недавно нашими коллегами из БФ "Право на защиту", четверть людей, которые пересекают линию разграничения через КПВВ, – старше 65 лет. И когда я пересекала КПВВ в прошлом месяце, видела, как много пожилых людей стоят в очередях. Они едут за пенсиями, потому что им нужно купить продукты и медикаменты», – констатировала она.

Ноэль Калхун подчеркнула, что такие поездки очень трудны для пожилых людей, а особенно зимой. «На моих глазах пожилой мужчина поскользнулся на льду и упал, это было между нулевыми блокпостами», – привела пример она.

По ее словам, приостановление выплаты пенсий приводит к социальному объединению людей. «Вне зависимости от того, где живут граждане Украины, у них есть правомерные ожидания, что они будут получать свою пенсию. Ведь они работали на это всю свою жизнь. А сейчас эти люди совершают долгие поездки, стоят в нескончаемых очередях, проходят многочисленные проверки, чтобы в итоге узнать, что выплата пенсий им приостановлена по не понятным им причинам. Естественно, они разочарованы и огорчены. Простые люди думают, что государство от них отказалось только из-за места проживания и запутанных реалий вооруженного конфликта, которые имеют мало чего общего с бытовыми проблемами этих людей. А когда люди теряют доверие, этот раскол потом трудно ликвидировать», – констатировала представитель Агентства.

Ноэль Калхун рассказала, что ее, в частности, взволновала история пенсионерки Людмилы из Горловки. Мужу Людмилы 79 лет, он всю жизнь проработал на химическом заводе. В 2014 году супруги должны были отметить «золотую свадьбу». Но муж и старший сын заболели, и уже не могли самостоятельно передвигаться. Пенсии были приостановлены, и эти люди остались ни с чем. «Вот и что мы можем сказать этим людям?», – задала в конце своего выступления риторический вопрос Калхун.

Как ранее сообщалось, по данным исследования Агентства ООН по делам беженцев в Украине, в «Л-ДНР» 26% жителей находятся за чертой бедности.

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