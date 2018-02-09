В «ДНР» просят Россию включить роуминг. Новости

Представители «ДНР» ведут переговоры с РФ о предоставлении роуминга. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил «глава ДНР» Александр Захарченко, передают местные интернет-ресурсы.

При этом он признал, что в «ДНР» самостоятельно не смогут восстановить работу мобильного оператора МТС-Vodafone.

«Где взять специалистов и оборудование? Любая мобильная связь имеет свою специфику. Если возьмем под контроль вышки, то приемники мы не сможем перестроить. Сейчас основная задача Министерства связи ДНР – в кратчайшие сроки наладить работу сотовой связи «Феникс». Минсвязи попросило 1,5 месяца, чтобы гарантированно обеспечить качественной связью всю территорию республики», – сказал он.

При этом он отметил, что «ведутся переговоры с Российской Федерацией для предоставления нам роуминга. Еще не знаю, чем они закончатся».

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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