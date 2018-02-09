Как выглядит украинская амбулатория рядом с Донецком (Фото). Новости

Председатель Донецкой областной военно-гражданской алминистрации сегодня, 9 февраля, во время рабочей поездки в Очеретино (Донецкая обл.) посетил недавно реконструированную амбулаторию. Об этом сообщает на своей странице в Facebook сам Жебривский.

«Здание, в котором она (амбулатория – прим.) расположена, не видело ремонта со времени постройки – с 1952 (!) года. Поэтому строителям пришлось немало потрудиться: сделали теплоизоляцию, укрепили фундамент, заменили кровлю, окна, электросеть, канализацию, систему водоснабжения, огородили территорию. На все было потрачено 7 млн 148 тыс. грн (из средств свободного остатка медицинской субвенции). Кроме того, на 350 тыс. грн закупили медицинского оборудования, мебели на 558 тыс. грн. и мягкого инвентаря почти 68 тыс. грн. Теперь в амбулатории чисто, тепло и комфортно. Там работают 3 семейных врача, 7 медсестер, стоматологический кабинет, лаборатория, базируется станция скорой медицинской помощи. Амбулатория работает в режиме заведения общей практики семейной медицины. Она обслуживает 6159 человек, в том числе и 654 переселенцев из времено оккупированной территории», – уточнил Жебривский.

Он также сообщил, что поздравил заместителя главного врача амбулатории – Ольгу Политову с возвращеннием из плена. «Она два года провела в застенках рашистских наемников, во время декабрьского обмена вернулась на контролируемую украинскими властями территорию. Мы нашли ей жилье и работу. Только оправившись от пережитого, Ольга с удовольствием взялась за любимое дело – помогать людям.