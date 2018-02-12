В Раде бытуют два «мифа» по поводу пенсий для жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

Определенная часть депутатов Верховной Рады считают, что у жителей неподконтрольного Донбасса нет проблем с получением пенсий на подконтрольной Украине территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала координатор адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.

«Недавно один из телеканалов сделал опрос народных депутатов относительно того, считают ли они возможным выплату пенсий гражданам, которые проживают на неподконтрольной территории. Делая вывод из выступлений парламентариев, которые были опрошены в кулуарах Верховной Рады, – большинство депутатов даже не знают о том, что жители неподконтрольной части для получения пенсии должны быть зарегистрированы как переселенцы на подконтрольной территории, проходят проверки, и все равно сталкиваются с приостановлением или отменой пенсий. То есть большинство депутатов считают, что граждане с неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей не имеют проблем с выплатой пенсий на подконтрольной Украине территории», – рассказала Дарья Толкач.

Данный вывод в ходе пресс-конференции подтвердила и народный депутат Наталья Веселова. «Действительно, одни депутаты думают, что проблем с получением пенсий жителями неподконтрольных территорий вообще нет – люди же выезжают, пенсии получают, едут обратно, все хорошо. Другие акцентируют: те территории не платят налоги, поэтому украинские граждане, которые живут на тех территориях, не имеют права на пенсию», – дополнила народный депутат Наталья Веселова, подчеркнув, что обе эти точки зрения ложны.

Что касается первого «мифа», Веселова настаивает, что жители неподконтрольного Донбасса имеют «большие проблемы с получением пенсий». «Во-первых, это сам процесс пересечения линии соприкосновения – это очень трудный и дорогостоящий процесс. Это же не просто, что человек сел на рейсовый автобус, заплатил 5-10 грн и поехал. Нет. Такой проезд в одну сторону человеку обходится от 500 грн и выше. Т.е. человеку на дорогу приходиться потратить почти целую пенсию. Поэтому люди не ездят каждый месяц, а стараются выезжать на подконтрольную территорию раз в два-три месяца», – продолжила Веселова.

При этом Пенсионный фонд Украины в свою очередь контролирует, чтобы пенсионер не находился на неподконтрольной территории более 60 дней. «Те, кто выезжают реже, им просто приостанавливают пенсии», – напомнила нардеп.

«Такие граждане не могут просто прийти с паспортом и оформить украинскую пенсию. Для этого им нужно получить справку переселенца. Т.е. государство создало такие условия, что человек вынужден его обманывать и оформлять справку ВПЛ. И в итоге, мы не имеем точного числа внутреннее перемещенных лиц. С другой стороны, мы не знаем точного количества людей, которые проживают на оккупированных территориях», – констатировала парламентарий.

Второй «миф» основан на ложном понимании, что в Украине действует солидарная пенсионная система. «Определенная часть общества считает, что пенсии у нас выплачиваются по солидарной системе, поэтому государство может крутить этими пенсиями, как хочет. Может платить, а может не платить, и привязывать все это к уплате налогов. Но пока не устроили в начале 2016 года торговую блокаду, предприятия, которые работали на оккупированных территориях, исправно платили налоги в бюджет Украины. Сейчас у них нет такой возможности», – пояснила Веселова.

Она особо акцентировала, что солидарная пенсионная система Украины основана на солидарности поколений, а не солидарности территорий. «Не важно, где человек зарегистрирован – в Крыму, Донецкой или Луганской областях. Важно именно то, что человек – гражданин Украины. И только за то, что человек проживает в оккупированном Донецке, не позволяет государству не платить ему пенсию. Например, человек всю жизнь прожил и работал в Полтаве на тепловозном заводе, оплачивал налоги, а перед войной на старости лет переехал к детям в Донецк. А сейчас ему государство говорит – Донецкий металлургический завод не платит налоги. При чем тут завод к пенсии, которую человек заработал на Полтавском тепловозном заводе? И этот нонсенс вбивается людям в головы. Это, в частности, тезис [вице-премьер-министра Украины] Павла Розенко, которым он настраивает общество против тех людей, которые сейчас являются заложниками оккупантов», – отметила Веселова.

Она настаивает, что жителей неподконтрольного Донбасса нужно называть именно «заложниками»: «Они – заложники. Эти люди не имели возможности с оружием в руках защищать свое государство. При этом они платили налоги на содержание правоохранительных органов, армии, госаппарата, который в 2014 году предал Украину и предал людей, которые ныне живут на оккупированных территориях. И эти органы должны нести ответственность, а не те пенсионеры, которые всю жизнь работали на государство, а сейчас лишены самых основных конституционных прав – права на пенсию, социальной помощи и прав на свободное перемещение Украиной».

«Я хочу акцентировать, что действительно, депутаты дезинформированы, но они не выступают жертвами в этой ситуации. Кто хочет, тот разбирается и изучает законодательство. Поэтому на депутатах лежит дополнительная ответственность за то, что они не придерживаются законодательства Украины, не изучают Конституцию, законы Украины, международные конвенции и наши международные обязательства», – резюмировала Веселова.

Дополнительные материалы данной пресс-конференции: