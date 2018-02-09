В «ЛНР» появился новый блокпост, – ОБСЕ. Новости

Нововозведенный блокпост к юго‑западу от Долгого (временно неподконтрольная Украине территория, Луганская обл.) зафиксировали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном сегодня, 9 февраля.

«8 февраля наблюдатели видели нововозведенный блокпост к юго‑западу от Долгого. Команда СММ видела по крайней мере семерых вооруженных членов "ЛНР", некоторые из них проверяли удостоверяющие личность документы у пассажиров автобуса, который направлялся в Луганск. Наблюдатели видели также двух других вооруженных членов "ЛНР" в траншеях и окопах возле блокпоста. Днем ранее в этом же районе члены патруля Миссии видели как минимум 10 вооруженных членов "ЛНР", которые с помощью двух кранов обустраивали траншеи», - говорится в сообщении.

В неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии также видели 1 БМП-2 около н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и 1 зенитную установку (ЗУ-23), установленную на бронетранспортер (МТ‑ЛБ), в районе н. п. Долгое (неподконтрольный правительству, 22 км к северо‑западу от Луганска).