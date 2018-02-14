Соберут Порошенко, Захарченко и Пасечника: Еще один сценарий для Донбасса. Новости

Война на Донбассе больше не внутреннее дело Украины и возможен внешний контроль, в частности, сценарий разрешения конфликта по примеру Боснии и Герцеговины. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

«Ресурс войны и сам смысл войны исчерпываются. Война на востоке уже не является внутренним делом Украины. Из-за нее страдают очень много производителей в Европе, которые оказывают давление на свои правительства. Когда мы говорим о санкциях, война является поводом. Очень много моментов, которые касаются отношений между Вашингтоном и Москвой», – говорит он.

По его мнению, крупнейшие геополитические игроки понимают, что между ними есть определенная недосказанность по Донбассу, которую необходимо ликвидировать. «Украина на сегодняшний день не обрела субъектность такого рода, чтобы заявлять о своих интересах на мировой арене, и о том, что мы вот будем стоять на своей позиции, и не сдвинемся с этой позиции», – продолжает Бондаренко

Он считает, что, если Украина не сможет договориться и принять какие-то самостоятельные решения по урегулированию конфликта на Донбассе, ее ждет международный ультиматум и внешний контроль мирового сообщества.

«Украине могут предложить в ультимативной форме, как в свое время Боснии и Герцеговине, некий вариант Дейтонского соглашения. Ей скажут: "Вот мы все решили за вас, от вас осталось только поставить подпись и перестать стрелять". В Боснии и Герцеговине именно так и сделали в 1995 году… Я очень боюсь, что нас поставят перед таким фактом», – отмечает политолог.

Бондаренко напомнил, что Босния и Герцеговина до сих пор не являются самостоятельными государствами, потому что конечные решения принимает Верховный комиссар ОБСЕ. «У него есть право вето на любое решение, которое принимается в Боснии и Герцеговине, до сих пор. Там три президента, президиум из трех человек, по одному от мусульман, сербов и хорватов. У них две мало между собой сообщающиеся части страны, которые находятся под постоянным мониторингом. Они живут в рамках одной страны, но реально – это два субъекта», – сказал он.

Политолог также предположил, как это может произойти с участием действующего президента Украины Петра Порошенко, «главы ДНР» Александра Захарченко и «главы ЛНР» Леонида Пасечника: «Соберут на какой-то военной базе Порошенко, Захарченко и Пасечника и скажут: "Вот подписывайте, мы подготовили, от вас ничего не зависит – только поставить подписи"».

«Наши политики настолько увлеклись своим бизнесом, "отжиманием" активов друг у друга, что забыли о субъектности страны. Мне кажется, что у нас уже необратимые процессы в данной ситуации, которые на протяжении этого поколения вряд ли изменятся», – подытожил политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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