Ситуация в пунктах пропуска утром 10 февраля. Новости

Сегодня утром, 10 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля через КПВВ последовало 37200 человек и 5000 транспортных средств:

«Майорск» – 8540 человек и 1055 транспортных средств;

«Марьинка» – 9075 человек и 1705 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6720 человек и 1280 транспортных средств;

«Гнутово» – 4250 человек и 1000 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8530 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 60/70;

«Марьинка» – 50/90;

«Новотроицкое» – 50/10;

«Гнутово» – 60/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Екатерина: «8:37. 2 ряда по 60 машин»;

Михаил: «9:07. Из Донецка на Каргиле 70 общей и 25 льготы. Движение очень слабое».

КПВВ «Новотроицкое»:

Борис: 7:16. Еленовка на Волноваху 140 авто».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.