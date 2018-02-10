Ситуация в пунктах пропуска днем 10 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 10 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Вова: «12:16.Каргил на Курахово на середине моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «11:57. На Еленовке в Донецк 10 машин, в сторону Волновахи 110, 2 автобуса с пешими».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Ирина: «13:21. В 8 утра на автовокзале, до 10 часов. Блок-пост прошли из Луганска быстро, около получаса, на украинском около 2-х часов».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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