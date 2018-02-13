Волкер и Сурков перехватили инициативу «нормандской четверки» по Донбассу, – политолог. Новости

Возможная встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля будет скорее чисто формальной, так как инициативу в переговорах по Донбассу сейчас перехватили спецпредставитель США Курт Волкер и Владислав Сурков. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко.

«Ее собирают, потому что это единственная возможность сейчас собраться. Все равно будут представители всех государств. Почти год "нормандская четверка" бездействовала, это важный момент. Сейчас инициативу перехватило двухстороннее сотрудничество США и России – Волкер-Сурков. Комиссия Волкера-Суркова сегодня определяет ситуацию на Донбассе, поведение Украины», – говорит он.

По его мнению, бездействие представителей стран «нормандской четверки» по Донбассу ставит под вопрос, нужен ли такой формат переговоров, а их встреча на Мюнхенской конференции по безопасности будет чисто формальной.

«Я думаю, что это абсолютно ритуальное действие, чтобы собраться, поговорить. Ведь прошло три года – ничего и никуда не развивается, о чем договаривались три года назад: "Все затормозилось, а что делать дальше? Может признаемся честно, и передадим все полномочия, пусть Вашингтон с Москвой решают, а не мы"», – продолжает Бондаренко.

Политолог добавил, что у президента Франции Эмманюэля Макрона есть желание усилить свое влияние на ситуацию в Украине и стать важной политической фигурой в мировой политике. «В окружении Макрона очень активно мониторят ситуацию, связанную с Украиной. У него постоянно проводят и заказывают исследования относительно ситуации в Украине. Макрон может выступить с некоторыми новыми инициативами... Он может повлиять на "нормандскую четверку" и попытаться вдохнуть в нее новую жизнь», – считает он.

Как сообщалось ранее, по мнению шведского экономиста и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, спецпредставитель США Курт Волкер привлек внимание к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе мирового сообщества и имеет сильный мандат на ведение переговоров по Украине от Вашингтона.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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