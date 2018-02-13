Вместо штаба по Донбассу и Крыму создали министерство болтунов, – нардеп. Новости

Работа Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц изначально была обречена на провал. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» рассказал народный депутат Украины V-VII созывов Андрей Сенченко.

«Я всем напомню, что в марте 2014 года в Администрации президента в Управлении внутренней политики был создан отдел по оккупированным и прифронтовым территориям и вынужденным переселенцам. С приходом Петра Порошенко в кресло президента это подразделение было ликвидировано», – говорит он.

Сенченко отмечает, что из-за отсутствия профильного комитета в парламенте сейчас образовался определенный правовой вакуум в отношении Донбасса и Крыма.

«Фейк был заложен с самого начала. Если мы говорим сегодня о проблемах жителей оккупированных территорий и переселенцев, то там есть проблемы МВД, министерств юстиции, труда и социальной политики, миграционной службы, образования и т. д. Это означает, что в правительстве изначально должен был быть создан межотраслевой штаб по решению этих проблем», – считает Сенченко.

По его словам, создание МинВОТ выгодно только остальным чиновникам и не приносит гражданам никакой пользы. «Создали министерство болтунов, которые имеют одну функцию – ходят по эфирам и рассказывают небылицы, зато все остальные министерства теперь показывают на них пальцем и говорят – так оно же есть! Вот оно пусть всем и занимается», – сказал экс-нардеп.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления субвенций для поддержки территорий, пострадавших от конфликта на Донбассе. Главным распорядителем субвенций из госбюджета определено Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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