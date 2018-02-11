Ситуация в пунктах пропуска утром 11 февраля. Новости

Сегодня утром, 11 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,3 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7460 человек и 885 транспортных средств;

«Марьинка» – 8050 человек и 1480 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5240 человек и 950 транспортных средств;

«Гнутово» – 3615 человек и 880 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7930 человек.

Сегодня, 11 февраля утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 100/40;

«Марьинка» – 70/80;

«Новотроицкое» – 30/25;

«Гнутово» – 70/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Ника: «8:31. Расскажу о вчерашней пешей поездке, приехали на украинский блок пост в 11:30 по украинскому времени. В 11:50 стояли на нулевом украинском ждали автобус в сторону ДНР, людей тьма, автобусов нет. Когда начали автобусы подъезжать, началась бойня кто влезет в эти автобусы. Как водитель потом сказал он выехал с автостанции 5:10 и только смог добраться до нулевого до людей… Итог: осмотр на ДНР быстро, но вот паспортный контроль мы прошли его в 17:10 по ДНР времени. Машин практически не было в обе стороны. Я в шоке полном от такой поездки. Впервые такое».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «9:03. Новотроицк на Донецк сразу на проверку».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.