Ротвейлер Рокси спасает жизни украинским морпехам на Донетчине (Фото). Новости

В селе Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) защищать позиции украинским морпехам помогает собака по кличке «Рокси». Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».

Она реагирует на обстрелы и особенно внимательно отслеживает вражеских снайперов.

«Рокси – это наш товарищ боевой. В том году ее ранило, осколками АГС-17. Но выжила, нормально, бегает. Не боится. Предупреждает нас, когда начинается обстрел. Умная собака», – сказал военнослужащий ВСУ Александр.

Александр рассказал случай, когда Рокси среагировала на работу снайпера, чем спасла жизнь военнослужащему. «Она начала сильно лаять. Ротный начал ее звать. Она прыгнула в полете на него и повалила его, и как раз и пролетела пуля», – вспоминает боец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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