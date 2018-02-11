Ротвейлер Рокси спасает жизни украинским морпехам на Донетчине (Фото). Новости

В селе Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) защищать позиции украинским морпехам помогает собака по кличке «Рокси». Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».
Она реагирует на обстрелы и особенно внимательно отслеживает вражеских снайперов.
«Рокси – это наш товарищ боевой. В том году ее ранило, осколками АГС-17. Но выжила, нормально, бегает. Не боится. Предупреждает нас, когда начинается обстрел. Умная собака», – сказал военнослужащий ВСУ Александр.
Александр рассказал случай, когда Рокси среагировала на работу снайпера, чем спасла жизнь военнослужащему. «Она начала сильно лаять. Ротный начал ее звать. Она прыгнула в полете на него и повалила его, и как раз и пролетела пуля», – вспоминает боец.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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