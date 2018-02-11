Переселенцы без права голоса: Правозащитники говорят о политических причинах. Новости

Переселенцы в Украине не имеют права голосовать за мэров, за депутатов городских советов, за депутатов в Верховную Раду от своего округа. Они стали заложниками такого понятия, как «прописка». За 4 года проведения антитеррористической операции вынужденные переселенцы, несмотря на все сложности, нашли себе жилье и работу. Но есть проблемы, которые до сих пор не решены – их голоса на местных выборах так и остаются потерянными.

Лариса Егорова переехала в Славянск (Донецкая обл.) из Ясиноватой 4 года назад. За это время она открыла бизнес, обустроила быт, решив, что этот город станет ее новым домом. У женщины появилось желание участвовать в политической жизни Славянска, но это оказалось невозможно.

В марте 2017 года в Верховную Раду Украины был подан законопроект 6240 об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан. В нем говорится, что переселенцы и трудовые мигранты могут изменить место избирательного адреса и проголосовать там, где они проживают, а не там, где зарегистрированы. «Политики никак не могут определиться, хотят ли они видеть в качестве своего электората переселенцев. Они фактически лишены своих политических прав, лишены права голоса. И проблемы людей самые актуальные никому не интересны, никто не хочет их решать», – считает народный депутат Украины Наталья Веселова.

Пока закон не принят, единственная возможность проголосовать переселенцу – обратиться в суд. Но таких исков может быть почти 2 млн. Это приблизительная цифра тех, кто выехал из временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Правозащитники говорят о политических причинах лишения голоса переселенцев. «Народные депутаты не приняли во внимание именно адрес фактического проживания. Они побоялись, что будет какой-то диссонанс, что люди будут голосовать. Т.е. у нас Конституцией предусмотрено, что человек может проголосовать 1 раз. Если мы будем брать ВПЛ и привязываться к их регистрации, могут быть попытки проголосовать несколько раз», – отмечает правозащитник Елена Солошенко.

На прошлых местных выборах в Славянске Лариса и члены ее семьи не смогли проголосовать. Но в следующий раз намерены отстаивать свое право голоса через суд. «Здесь уже собралась такая община наших донецких, которые приехали сюда в город. Мы уже будем как-то сами. Каждый сам за себя, конечно. Но будем пытаться подавать в суд и отстаивать свои права», – поделилась переселенка.

Глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг рассказал, что сейчас европейцы работают над собственным планом соблюдения избирательных прав переселенцев. «Мы сейчас ждем одобрения нового плана действия между правительством Украины и Советом Европы. И как только будет одобрение, мы очень надеемся, что это будет в феврале, тогда мы разработаем наш новый проект, в том числе по поводу избирательных прав для переселенцев. Так что мы знаем об этой проблеме и правительство тоже знает, и готово работать с нами. Но пока, извините, у нас нет деталей», – сказал он.

По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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