Вода нагрета, воздух теплый: Почему в Дружковке закрыт восстановленный бассейн. Новости

Бассейн, официально открытый 24 января после капитального ремонта в Дружковке (Донецкая обл.), до сих пор не работает. К эксплуатации объект полностью будет готов только после согласования необходимых для этого документов. Об этом сообщил директор Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Владимир Страшненко.

«Бассейн полностью готов. Все сделано: вода нагрета, воздух теплый. По котельной нашли какие-то там недоработки. Надо было их исправить. Думали, что быстро исправят. Пошли небольшие издержки. Как нарочно, думали, что в течение одного даже дня или недели, мы все это сделаем и передадим в Дворец молодежи "Юность". Они подпишут договор и начнут набирать людей на работу. Думали, в течение 10 дней все это быстро сделается. И без этих бумаг они просто не могут взять в аренду, пока не будет сделано документально», – рассказал он.

Здесь просторный зал, чистые помещения и теплая вода. Юные посетители ДЮСШ уже не могут дождаться, когда будут плескаться в восстановленном бассейне.

Как именно будет организована работа бассейна и какой будет стоимость абонементов, решать будет руководство Областного дворца спорта «Юность», у которого бассейн будет в подчинении.

Напомним, бассейн не работал 10 лет. Реконструкция и ремонт длились в течение 2016-2017 годов. Финансировались работы из государственного, областного и местного бюджетов – всего более 5 млн грн.

По материалам видеосюжета АКМЦ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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