Пересечение линии соприкосновения: Будет ли обновление КПВВ?. Новости

В 2017 году, по данным Госпогранслужбы Украины, около 12 млн человек пересекли контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Всего их 5 штук, но каждый из них требует обновления для более комфортного пересечения.
Недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал условия на пунктах пропуска. «Подвезти людей ближе до КПВВ не могут. Поставили автобус за 500 метров. Извините, эти женщины с сумками идут эти 500 метров и, я думаю, вспоминают всех. И они правы. Потому что нет такого простого людского нормального отношения», – сказал он.
В правительстве дали поручения областным властям навести порядок на КПВВ, но подвижек пока нет. При этом вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко говорит о том, что правительство уже год работает в этом направлении. «В декабре месяце, когда я был в Донецкой области, и сейчас, и во время визита премьер-министров в январе, этот вопрос постоянно контролируется. И мы сейчас готовим решение от правительства для того, чтобы из резервного фонда выделить средства на строительство. Потому что практически строительство 4 КПВВ требует приблизительно 100 млн грн. Проекты практически сегодня разработаны. И сейчас мы ожидаем непосредственно внедрение – улучшение сервиса вокруг линии соприкосновения, что позволит нашим гражданам чувствовать себя более комфортно», – сказал Зубко.
Но пока реальные действия есть только от международных организаций. Таких как – Международный комитет Красного Креста (МККК) и «Врачи без границ». Последние за свой счет устанавливают на линии соприкосновения новые модули и питьевую воду. Все – бесплатно.
Красный Крест даже намерен увеличить финансирование своих программ на Донбассе уже в этом году. «МККК продолжает очень тщательно работать в этом регионе, на Донбассе. Украина является девятой по важности операция для МККК. В 2018 году мы продолжаем нашу работу и даже на 10% мы повысили стоимость наших операций в Украине. Для нас очень важно, чтобы на международном уровне понимали, что кризис на Донбассе не закончился и что он продолжается, и что люди продолжают страдать от этого», – сообщил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиман.
По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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