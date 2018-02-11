Ужасно, долго, мучительно: Изменится ли маршрут поезда «Мариуполь-Киев». Новости

Маршрут «Мариуполь-Киев» – это 18 часов в поезде с неработающими розетками и грязными туалетами. Ситуация с чистотой и качеством вагонов пусть и медленно, но меняется к лучшему. Но все, что за последнее время смогла предложить мариупольцам «Укрзализныця», – это сокращение времени в пути до столицы на целых 15 минут. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, жители полумиллионного города начали акцию «Поезд на Мариуполь».

Мариупольцы поделились своим мнением о ситуации:

«Мы даже не связаны по Донецкой области. Если ехать по каким-то деловым командировкам, это очень сложно, сложная дорога. Мне кажется, как регион, мы обижены таким транспортным обеспечением»;

«Очень ужасно, долго, мучительно. Сколько уже ездят эти поезда – ничего не происходит. Но будем надеяться на лучшее»;

«Конечно, неудобно. В Европе между странами ездят считанные часы, а у нас, почти сутки. Печально»;

«Время. На все надо деньги – поезда или рельсы обновить. Для Мариуполя время надо сократить, большой город, а не какая-то провинция»;

«Желает быть лучшим».

Одна девушка поделилась, что поездом не пользуется, только автобусом, т.к. быстрее.

Организаторы говорят, что акция «Поезд на Мариуполь» – первый шаг. Если время пути этого поезда сократят, то организаторы надеются оптимизировать и другие маршруты в Украине. Потому что, например, ехать из Львова в Мариуполь – практически 30 часов в пути.

Те, кто ездит на поезде часто, прекрасно знают, как заполняются места в Волновахе по пути из Мариуполя в Киев. Именно здесь в поезд входят те, кто едет в столицу с временно неподконтрольных украинской власти территорий.

По словам инициаторов акции, они описали 2 возможных сценария сокращения времени – до 13,5 часов в одном случае, до 15 – для второго поезда. Они утверждают, чтобы запустить 2 поезда по новым графикам, необходимо изменить маршрут и откорректировать передвижение других поездов. А также – закупить 2 локомотива и 20 новых вагонов.

В компании «Укрзализныця» заявляют, что готовят собственный проект сокращения времени поездки в пассажирских поездах из Мариуполя. «Мы постоянно работаем над графиком. Вы знаете, что правительством поставлена задача "Укрзализныци" об улучшении условий железнодорожного сообщения города Мариуполь и в рамках этого задания в том числе мы рассматриваем определенное сокращение времени на пути следования поездов», – сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок УЗ Александр Красноштан.

Но по словам представителя компании, без значительных изменений инфраструктуры это невозможно. «К сожалению, такие задачи не решаются каким-то флешмобом или какими-то общественными инициативами. Это сложная и напряженная работа профессионалов», – отметил Красноштан.

По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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