По полю через блокпосты: Как добираются в школу дети прифронтовой Донетчины. Новости

Дети, живущие в прифронтовой зоне Донбасса, несмотря на регулярные обстрелы, ходят на занятия в школу.

Кате Крюковой – 14 лет. Она с родителями живет всего в 5 км от линии соприкосновения, в селе Бердянском под Мариуполем. Раньше девочка училась в школе в Широкино. «Школа в Широкино разрушена. Я была когда бомбили школу. Я присутствовала в ней. Нас еле вывезли оттуда. И получается, сейчас мы не можем учиться, потому что школа полностью разрушена», – поделилась она.

С 2015 года она перешла в школу в селе Виноградное. Всего здесь 137 детей из 5 сел, которые расположены на границе с временно неподконтрольными украинской власти территориями. Школа работает несмотря на близость боевых действий. Но, чтобы посещать занятия, 45 учеников и 5 педагогов дважды в день пересекают блокпост. «Осенне-весенний период я хожу пешком по полю через блокпосты и добираюсь, как минимум, около часа до школы. Даже как у нас заминировали поле, по которому нужно идти, мы все равно ходили в школу и продолжаем дальше ходить в школу», – говорит Катя Крюкова.

Девочка рассказала, что зимой папа возит ее в школу на машине. Дети и взрослые, у которых нет личного транспорта, пользуются единственным рейсовым автобусом, рассказала другая ученица Юлия Врублевская. «Я живу в Пионерском. Езжу сюда на автобусе. Где-то за полчаса доезжаю до школы. Раньше было быстрее, минут 15, потому что на блокпостах не останавливали, не проверяли документы. Документы проверяют, в основном у взрослых, но бывает и у детей», – сказала она.

Кроме того, здесь не прекращаются обстрелы. «Буквально 3 недели назад я гуляла, шла домой и начали стрелять. В море падали мины. Это было страшно… очень», – поделилась Юля.

Она говорит, что больше всего мечтает, чтобы наступил мир. Сама, побывав в ситуации, когда ее права и жизнь постоянно находятся под угрозой, девочка мечтает стать адвокатом.

Директор школы говорит, до вооруженного конфликта школа получила новый автобус. Но он остался в неподконтрольном правительству Украины Новоазовске. «Эта проблема не новая. Она возникла не сегодня, она была у нас давно», – рассказала директор Винограденской школы Любовь Шкляр.

Однако, пока никто не может решить проблему транспорта для этих сел под Мариуполем.

Напомним, в ООН посчитали, что с начала конфликта на востоке Украины повреждено 700 образовательных учреждений, 703 тыс. школьников и учителей испытывают психологические проблемы в связи с боевыми действиями.

По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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