Я войну черпаком выхлебал, а не ложкой чайной: Поэту в «ДНР» грозили подвалом. Новости

Украинский писатель, поэт, публицист и фотохудожник Владимир Калиниченко после начала вооруженного конфликта на Донбассе переехал сначала в Киев, а потом – во Львов.

Это уже вторая война, которую переживает поэт. Владимир Калиниченко родился в 1935 году в небольшом городке Красный Сулин (Ростовская обл., РФ). После начала Второй мировой войны его семья отправилась пешком на Донбасс к родственникам матери, так как их родной дом был разрушен при первой же бомбежке. В ноябре 1941 года в Енакиево фашисты загнали их в невольничий эшелон. После этапных лагерей в Польше и Германии семья Калиниченко оказалась в одном из филиалов немецкого концлагеря Маутхаузена в австрийском городе Санкт-Пельтене.

Работать Владимир Калиниченко начал в 8 лет. «Чернорабочим – так значится в фильтрационном деле НКВД, и там же, на полном серьезе в соответствии с духом времени засвидетельствовано: "Преступлений против Родины не совершал". Рабочим инструментом была тележка с лямкой через плечо, назывался я "пфердиком", то есть лошадкой, и развозил по территории лагеря и фабрики всякие грузы. От гибели спас десант Советской Армии», – рассказывает он о своей биографии.

В числе других раненых его ребенком увезли во фронтовой госпиталь в Вену (Австрия), где он встретил День Победы. «В конце победного года вернулся в Енакиево… Мне шел 11-й год, весил я 19 кг, и даже врачи не верили, что выживу. Учиться пошел сразу во 2-й класс. Временами наступала "куриная слепота", случались обмороки от голода, да и валенки были одни на двоих с двоюродной сестрой. Но учился легко, без зубрежки», – вспоминает поэт.

После демобилизации отца в начале 1947 года семья Калиниченко переехала во Львов, здесь он закончил факультет журналистики, а в 1961 году был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и приговорен к 10 годам строгого режима.

Его освободили в 1967 году, вскоре сняли судимость и ограничения в деятельности по направлению журналистики и литературы. При этом освобождался Калиниченко на Донбассе, сразу же подвернулась работа в областной молодежной газете, поэтому он так и остался в данном регионе. Он также работал шахтером, корреспондентом на телевидении и в редакции областной газеты «Донетчина».

Когда в Донецке начались обстрелы в 2014 году, он находился после тяжелой операции в Донецкой областной центральной клинической больнице (ОЦКБ) после тяжелой операции. «Мне сделали тяжелую операцию. В тот день, когда началась стрельба в Донецке, это апрель 2014 года, Ирина (супруга поэта, – прим.) взяла машину, приехала за мной, буквально мы выехали за территорию ОЦКБ, во двор упали два снаряда, вышибло стекла, начался обстрел. Мы приехали в родное Енакиево», – говорит он.

Он рассказал, что в 2014 году в Енакиево уже не работали банки, банкоматы, почта, лекарств в аптеках не было, а врачи начали выезжать и из Донецка. «Для меня – это вторая война. Я первую выхлебал черпаком, а не ложкой чайной. Поэтому мне легче было и адаптироваться, и привыкать к этому, да и после советских лагерей, а они хуже фашистских были, потому что там я понимал – это враги, им положено так ко мне относиться, а свои-то за что?», – делится воспоминаниями Калиниченко.

Он добавил, что, когда в Донецке провозгласили «Донецкую народную республику», он вместе с семьей уже был во Львове, а до этого ранней осенью 2014 года находились в Киеве. «Я на подвале не сидел… Мы переехали сюда и мне стали названивать из Донецка, из Енакиево, приближенные уже ко "власти ДНР": "Мы хотим, чтобы ты был членом "парламента ДНР". Ну, я в общем не матершинник, но тут я не выдержал и послал их на те буквы, которые прибиваются к забору... Я их послал, они мне сказали: "Вернешься – узнаешь, что такое подвал". Но дело даже не в этом, ведь хлынула нечисть», – рассказал поэт.

Владимир Калиниченко – член Национальных Союзов писателей и журналистов, Почетный член Национального Союза фотохудожников Украины, лауреат нескольких литературных премий; награжден орденами «Отечественной войны» II степени, «За мужество» III степени.

Подготовлено РПД «Донецкие новости» по материалам Ukrlife.TV

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