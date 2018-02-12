Айвазовская назвала три варианта Украины в решении конфликта на Донбассе. Новости

У Украины есть три варианта в решении вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская.

«"Минск" важен, но, или за счет российских заявлений, или за счет непонимания самого процесса, выглядит, что "Минск" сам по себе. Если мы говорим, что неэффективен "Минск", мы должны сказать, что неэффективно международное право, неэффективна "нормандская четверка" вместе с Германией и Францией, неэффективны двусторонние коммуникации США-Россия. Тогда что эффективно?» – говорит она.

По ее словам, Будапешский меморандум нес в себе задачу не дать гарантии безопасности Украине на международном уровне, а лишить ее ядерного оружия, что и было выполнено. «Это вопрос того, что на международном уровне есть интересы, но не ценности. Украина на тот момент доверяла гарантам, но сделала недостаточно шагов для того, чтобы этот документ имел юридический и правовой вес. Возвращаться к нему нет смысла – это утопия», – продолжает Айвазовская.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ отметила, что участие в переговорных процессах по Донбассу России, как страны-агрессора, нелогично, признана она украинским законом, или не признана, важно лишь то, что есть агрессор, который не признает международное право и не признает те условия и правила, которые были после Второй мировой войны.

«У нас есть несколько вариантов. Или сдаваться – это прекрасный вариант, он избавляет ЕС и США от любых проблем с Украиной или станет источником новых кризисов. Или вступать в фазу активных боевых действий с РФ, в которой Украина будет один на один, не будучи членом НАТО. Или принимать участие в переговорах, не затягивая процесс, а используя это время для истощения врага», – сказала она.

Айвазовская добавила, что Минский процесс Украина использует для укрепления собственных позиций на международной арене и внутри страны. «И определенным образом для обескровливания врага. У нас нет какого-то четвертого варианта. Есть вариант истощения врага. Он реализуется за счет определенных вещей, в том числе санкций. Экономические потери довольно большие, хотя их сама Россия не хочет признавать», – отметила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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