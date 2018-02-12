СНБО не ввел военное положение в Крыму, поэтому Россия зашла на Донбасс, – нардеп. Новости

Действия пришедших к власти в феврале 2014 года украинских политиков привели к полной аннексии Крыма и спровоцировали вооруженный конфликт на Донбассе. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» заявил народный депутат Юрий Чижмарь, отвечая на вопрос, почему за 4 года, с начала событий в Крыму, не было введено в действие военное положение и не были выполнены нормы закона «Об обороне Украины».

«Я прекрасно знаком с документами, которые вводятся в период военной агрессии, и они у нас являются полноценными для того, чтобы мы могли их тогда применить. Почему не применили, мы слышали много историй и одну циничную, что из 23 тысяч вооруженных людей не было ни одного, кто хотел бы защищать Украину, при том, что свыше 3-4 тысяч из них вернулись только на нашу территорию», – говорит он.

Нардеп отметил, что в массовую государственную измену украинских военнослужащих в Крыму в феврале 2014 года он не верит. «Вопрос – были ли даны соответствующие распоряжения [об обороне] или нет. Для меня это военное преступление», – продолжил Чижмарь.

С ним согласилась ведущая ток-шоу Наталья Влащенко, которая отметила: «Никто не верит, открою Вам тайну». Ее реплику перебил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Юрий Гримчак: «Я верю, потому что я знаю, что так и было».

Влащенко ответила: «Зачем Вы унижаете украинскую армию и украинских людей?» На что Гримчак заявил: «Вы оправдываете предателей, которые предали Родину! Вы перешли на службу к Российской Федерации!»

После перепалки в студии и заявления Влащенко о том, что она подаст на Гримчака в суд Юрий Чижмарь продолжил: «Есть официальные документы, которые подтверждают, что решение СНБО не было принято для соответствующих мер – это первый вопрос. Второй вопрос – мы видели на экранах, как наши политики, которые пришли к власти, говорили о том, что не нужно брать оружие, мы решим это другим способом».

Нардеп добавил, что в период начала событий в Крыму находился на полуострове. «Когда началась оккупация, я был в Крыму. Никто не понимал, что происходит, поэтому не было того, что нам сейчас говорят, что все сложили оружие и просто сбежали – нет. Я считаю, что власть не выполнила те предписания, которые есть и должны были быть применены. Поэтому мы получили в Крыму полную аннексию, и РФ, окрыленная такой упрощенной формулой изъятия территорий, пошла дальше», – заявил Чижмарь.

Свое мнение по этому поводу также выразил народный депутат Украины Иван Крулько, который считает, что, если власть не знает, как действовать, она должна действовать по закону.

«Есть закон об обороне. Этот закон не содержит для Верховного главнокомандующего выбора – так или так. Там действует императив – в случае агрессии или только угрозы агрессии вводится военное положение на всей или отдельной части территории Украины. Соответствующее решение СНБО утверждается президентом, подается в парламент и парламент на протяжении двух дней должен собраться и принять решение об утверждении этого Указа. Это прямая норма закона и нет там других вещей», – сказал нардеп.

Напомним, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление № 757-VІІ «О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины» и назначила досрочные президентские выборы. В этот же день главой парламента постановлением Верховной Рады Украины № 748-VІІ был назначен Александр Турчинов.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины своим постановлением № 764-VІІ возложила на Александра Турчинова исполнение обязанностей президента Украины.

14 апреля 2014 года как и. о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ № 405/2014 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины"», согласно которому на востоке страны началась антитеррористическая операция.

Согласно закону Украины №2954 от 15 сентября 2015 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения даты начала временной оккупации», официальной датой начала аннексии Крыма считается 20 февраля 2014 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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