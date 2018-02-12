Тарута рассказал о событиях, когда колонна Гиркина шла из Славянска в Донецк. Новости

В 2014 году у властей Донецкой области не было полномочий оказывать влияние на силовые структуры в регионе, а информирование представителей Министерства обороны и исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о том, что вооруженная колонна из Славянска движется в Донецк, а город беззащитен, не имело результатов. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» рассказал народный депутат Украины, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

«Все военные подчиняются только президенту, это вопрос, который я задавал президенту. Я звонил и министру, и президенту, который не брал трубку. И звонил главнокомандующему – Муженко, и говорил: "Что вы делаете? Почему вы сдаете Донбасс?" У губернатора не было совсем никакой возможности влиять. Я предлагал», – вспоминает он.

Тарута также подчеркнул, что занимая пост губернатора в Донецкой области в 2014 году, не имел полномочий командовать силовыми структурами. «Они мне не подчинялись, никто – ни милиция, ни Министерство обороны, ни СБУ. Никто», – сказал нардеп.

Напомним, по словам экс-спикера пресс-центра штаба АТО Алексея Дмитрашковского, в 2014 году украинские военные дважды запрашивали разрешение на уничтожение колонны военной техники, которая под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) направлялась из Славянска в Донецк, но получили отказ.

Как сообщалось ранее, офицер контрразведки РФ Игорь Гиркин (Стрелков), под руководством которого в апреле 2014 года был захвачен Славянск (Донецкая обл.), с чего и началась война на Донбассе, сегодня не может вернуться в «ДНР». Он также заявлял, что оружие для начала военных действий на Донбассе в 2014 году было взято в аннексированном до этого Крыму.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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