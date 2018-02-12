Штайнмайер в Донецке и сумма для восстановления Донбасса, – воспоминания Таруты. Новости

В 2014 году у властей Донецкой области был план и были деньги на восстановление Донбасса. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» рассказал народный депутат Украины, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

«Мы назвали Россию оккупантом еще 27 января 2015 года, а о людях забыли. Мы в самом начале, когда только начиналась эта война, начинали делать этот реестр. По моей инициативе было создано Агентство по восстановлению Донбасса. Я попросил приехать Штайнмайера, который сейчас президент Германии», – вспоминает он.

По его словам, весной 2014 года Франк Вальтер Штайнмайер, занимавший пост министра иностранных дел Германии, приехал в Донецк. «Захвачена была уже администрация, не побоялся на 11-й этаж пришел. И мы тогда уже говорили, что необходимо сделать. После этого через 2 месяца было выделено 560 млн евро для восстановления. До сегодняшнего дня ни копейки денег никуда не реализовано. Более того, в 2015-2016 годах было выделено 1,5 млрд долл. на восстановление двух областей и трех прилегающих. К сожалению, до сегодняшнего дня ничего не сделано», – говорит Тарута.

Комментируя озвученную ведущей оценку неэффективности работы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в частности, о том, что это ведомство до сих пор не создало реестр разрушений на Донбассе, нардеп казал следующее: «Министерство должно выполнять политику государства, стратегию. Кто ее вырабатывает? Премьер-министр и президент. У нас главнокомандующий – президент, и он отвечает, что до сегодняшнего дня нет мира и нет абсолютно никакой стратегии в отношении Донбасса».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»