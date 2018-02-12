Не хотят жить: Гримчак заявил, что городки для переселенцев пустуют. Новости

В трех городах Украины пустуют городки для переселенцев, построенные на деньги гуманитарных организаций. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«На сегодняшний день три городка пустые стоят для внутренне перемещенных лиц – Запорожье, Харьков и Днепропетровск. Построены за деньги гуманитарных организаций. Они стоят полупустые, потому что люди не хотят жить в этом временном жилье, хотя там есть свет, вода... Это была американская и канадская программа, по которой строили три городка», – говорит он.

По его словам, в Украине нет денег на полное обеспечение жильем переселенцев за счет государственного бюджета. «На сегодняшний день денег на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц в стране нет. Есть большие деньги, которые выделило государство в этом году на так называемую программу "50 на 50". Есть программа гуманитарной организации Giz, которая, если мне память не изменяет, на 25 млн евро, но они должны были в прошлом году начать отбор проектов, но он остановился и его перенесли на апрель 2019 года», – сказал Гримчак.

Как сообщалось ранее, в 2017 году среди всех участников программы «Доступное жилье» 60% получателей квартир стали именно переселенцы, на это было выделено 30 млн грн. Этих денег хватило на 91 семью, из них – 65 семей переселенцев.

16 января 2018 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновил прием заявок на участие в программе «Доступное жилье». В этом году на нее предусмотрено в государственном бюджете Украины 100 млн грн, этих средств хватит для предоставления жилья 340 семьям льготных категорий, среди которых переселенцы и участники АТО.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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