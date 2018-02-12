Не хотят жить: Гримчак заявил, что городки для переселенцев пустуют. Новости

В трех городах Украины пустуют городки для переселенцев, построенные на деньги гуманитарных организаций. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
«На сегодняшний день три городка пустые стоят для внутренне перемещенных лиц – Запорожье, Харьков и Днепропетровск. Построены за деньги гуманитарных организаций. Они стоят полупустые, потому что люди не хотят жить в этом временном жилье, хотя там есть свет, вода... Это была американская и канадская программа, по которой строили три городка», – говорит он.
По его словам, в Украине нет денег на полное обеспечение жильем переселенцев за счет государственного бюджета. «На сегодняшний день денег на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц в стране нет. Есть большие деньги, которые выделило государство в этом году на так называемую программу "50 на 50". Есть программа гуманитарной организации Giz, которая, если мне память не изменяет, на 25 млн евро, но они должны были в прошлом году начать отбор проектов, но он остановился и его перенесли на апрель 2019 года», – сказал Гримчак.
Как сообщалось ранее, в 2017 году среди всех участников программы «Доступное жилье» 60% получателей квартир стали именно переселенцы, на это было выделено 30 млн грн. Этих денег хватило на 91 семью, из них – 65 семей переселенцев.
16 января 2018 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновил прием заявок на участие в программе «Доступное жилье». В этом году на нее предусмотрено в государственном бюджете Украины 100 млн грн, этих средств хватит для предоставления жилья 340 семьям льготных категорий, среди которых переселенцы и участники АТО.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- В Днепре начали заселять переселенцев в одно из четырех общежитий (Фото)
- Не расселенные переселенцы с инвалидностью: Ситуация с жильем в Одессе
- Центры коллективного проживания переселенцев переполнены почти на 60%
- Скандал в Днепре: Переселенцев не заселяют в общежития, ремонт которых оплатил Евросоюз (Фото)
- В Славянске обещают еще одно общежитие для переселенцев
- Не оставалось выбора: Переселенцы из соцобщежития Мариуполя рассказали о своей жизни (Фото)
- Откаты и вымогательство: Как идет ремонт общежитий для переселенцев за деньги ЕС
- Общежития за деньги ЕС в Краматорске: Переселенцы с инвалидностью в шоке (Фото)
- Жилье для переселенцев: Преступный сговор общественников, ЕС и областной администрации
- Для переселенцев открыли социальное общежитие в Мелитополе (Фото)
- Места компактного проживания переселенцев: Отсутствие отопления и рост тарифов
- Все рушится, падает: Переселенцы рассказали об ужасных условиях жизни в гостинице Луцка
- Дом без жильцов: На Кировоградщине пустует общежитие для переселенцев
- Итоги программы «Доступное жилье»: Кто сколько квартир получил в 2017 году
Комментарии