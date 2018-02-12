Из МинВОТ уволилось 30% сотрудников, а министр работает незаконно, – Цыбулько. Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) работает неэффективно, а министр Вадим Черныш занимает свою должность незаконно. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» заявила советник министра МинВОТ в 2016-2017 годах, помощник-консультант народного депутата Украины Натальи Веселовой Олеся Цыбулько.

«Министерство действительно не эффективно, но в этом вина не заместителей, а именно министра Черныша, потому что разрушена фактически система управления в середине министерства, уволилось 30% сотрудников за время существования министерства, фактически потому, что руководит там параллельно руководитель патронатной службы, что запрещено законом о государственной службе», – говорит она.

По ее словам, работа министра МинВОТ рушит систему. «Это видят и международные доноры, и видят все народные депутаты. Фактически [руководит] министр Черныш и руководитель его патронатной службы с государственным секретарем – это приближенные к министру люди. Руководитель патронатной службы не имеет права руководить», – сказала Цыбулько.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»