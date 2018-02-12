И Россия, и Украина против участия США в «нормандском формате», – политолог. Новости

Ни Россия, ни Украина не хотят участия США в «нормандском формате». Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил политолог Владимир Фесенко, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина о том, что участие США в «нормандском формате» не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.
«Украина тоже, насколько я знаю, не хочет участия США в "нормандском формате". Я объясню почему: для нас США более важны, как союзник, чем еще один посредник в переговорном процессе. Один иностранный журналист пошутил очень точно: "Чем больше посредников, тем выше плата за товар". В мирном процессе это, к сожалению, так», – говорит он.
По его словам, количество международных посредников в переговорах об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе не приближает Украину к его разрешению, а только усложняет. «Что нас не очень устраивает в участии США в переговорах – это то, что переговоры идут напрямую между США и Россией. Очень хорошо, что Волкер информирует нас, и перед каждым раундом переговоров с Сурковым приезжает в Киев, встречается с нашими политиками, дипломатами, депутатами… После переговоров тоже нас информирует», – продолжает Фесенко.
Он считает, что переговоры между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым устраивает именно Российскую Федерацию. «Они напрямую ведут переговоры с американцами, у них есть переговорная площадка в виде "Минска", "нормандского формата", а тут еще и линия США в переговорах Суркова и Волкера, а мы в этом формате берем участие, скорее, посредственно», – сказал эксперт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Читайте также:
- Возвращение Донбасса: Сделает ли Путин подарок Порошенко перед выборами?
- Кто вместо Суркова? В России и Украине обсуждают смену куратора «ДНР/ЛНР»
- Волкер изменил дискуссию по Донбассу и имеет сильный мандат США, – эксперт
- Процесс переговоров Волкера и Суркова важнее минского, – Кравчук
- Депутаты предложили Волкеру ввести представителя Донбасса в Трехстороннюю контактную группу
- Минские соглашения подписаны абсолютно легитимными сторонами, – Волкер
- Ни войны, ни мира: Прогноз экспертов по Донбассу на 2018 год
- Бомба замедленного действия: Угрозы в переговорах по Донбассу в 2018 году
- У Волкера спросили, заплатит ли Россия за ущерб от войны на Донбассе
- Эксперт назвал три возможности скорого возврата Донбасса и Крыма
- Миротворцы на Донбассе: зачем Путин пошел на уступки
- Минские соглашения не выполнимы, но других не будет, – Фесенко
Комментарии