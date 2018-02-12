Дела Шепелева: Избитого экс-нардепа из Горловки судят в Киеве за тяжкие преступления (Фото). Новости

Экс-народный депутат Украины, уроженец Горловки (НКТ*, Донецкая обл.), Александр Шепелев в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения, которое транслировал телеканал «112 Украина», рассказал о своем задержании и заявил о похищении.

«До этого (до задержания СБУ и суда, – прим.) на несколько дней меня арестовали, украли, можно сказать: мешок на голову – в машину, представились – военная прокуратура, спецотдел. Два дня меня держали непонятно где, требовали от меня информацию, какая у меня есть на действующую власть – по Тимошенко, по Порошенко, по Турчинову, по известным олигархам», – говорит он.

Шепелев утверждает, что его сильно били якобы сотрудники правоохранительных органов Украины. «Меня били, сильно били. После того, как состояние пришло в негодность, меня поштопали, помыли, переодели в другую одежду, и в лесу я оказался на Конче-Заспе, где-то на 40-50-м километре, где типа по анонимному звонку оказалась Служба безопасности Украины. Все – меня привезли на Аскольдов переулок», – рассказывает задержанный.

По его словам, он не знает, кто именно его задерживал и избивал. «Я не видел тех людей, я просто слышал голоса, их было много. Они изначально, когда меня арестовывали или схватили, представились военной прокуратурой. В это время они созванивались постоянно по телефону, когда задавали мне вопросы, и называли фамилии и имена – Сергей Дядечко, Аркадий Пермяков. Получали информацию, какие мне задать вопросы, что ответить», – сказал Шепелев.

В субботу, 10 февраля, Александру Шепелеву была избрана мера пресечения в Печерском районном суде г. Киева в виде 2-х месяцев ареста. Заседание проходило в закрытом режиме и длилось почти 13 часов. Решение суда огласили в три часа ночи.

По словам военного прокурора Руслана Кравченко, Шепелев мог оказывать давление на свидетелей, влиять на ход следствия или уничтожить доказательства. «Есть риски, предусмотренные ст. 177 Уголовного кодекса Украины, подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, судьей подтверждены все наши доводы», – заявил он.

Перед заседанием суда Кравченко рассказал, что Шепелева осматривали врачи и он в состоянии принимать участие в судебном процессе: «Насколько мне известно, врачи осматривали и нет замечаний в плане ознакомления с материалами [дела] и принимать участие в процессе».

Военный прокурор уточнил, по каким именно обвинениям идет процесс в Печерском суде г. Киева. «Шепелев подозревается в расхищении госимущества, легализации этого имущества, служебной подделке, а также в организации угона автомобиля. Также в этом уголовном производстве установлены доказательства о сотрудничестве с ФСБ РФ, направленное против национальной безопасности Украины, а также экономической безопасности Украины», – прокомментировал он.

По его словам, еще два судебных заседания по делу Александра Шепелева идут в Оболонском и Дарницком судах г. Киева. «Там сейчас [в Оболонском районном суде г. Киева, – прим.] сейчас осуществляется специальное судебное производство по обвинению Шепелева в осуществлении умышленного убийства. Также в Дарницком суде осуществляется производство по обвинению Шепелева в покушении на убийство. Там, где покушение на убийство, именно заказ убийства – до пожизненного лишения свободы, сейчас в этом производстве – до 12 лет. Суд принял решение дать час на ознакомление и изучение материалов – два тома, до 250 страниц», – сказал военный прокурор.

Как сообщил адвокат Александра Шепелева Денис Аникин, на решение Печерского районного суда г. Киева будет подана апелляция. «Дело, как мы доказывали в суде, имеет все признаки политического преследования. Мы подали соответствующие документы для подтверждения этого в суд, но суд не принял во внимание наши доводы», – сказал он.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины 8 февраля задержали бывшего народного депутата Украины, который с 2014 года находился в розыске. При нем было обнаружено удостоверение «МГБ ДНР».

Александр Шепелев – донецкий бизнесмен. Он был дважды избран в Верховную Раду Украины по списку «Блока Юлии Тимошенко», но в 2010 году перешел во фракцию «Партии регионов». СБУ подозревает его в расхищении средств одного из государственных банков, после чего произошло неудачное покушение на одного из собственников финучреждения – Сергея Дядечко, который фигурировал, как свидетель по делу. Подозреваемых в покушении на убийство задержали, заказчиком назвали Шепелева, который сбежал в Венгрию, но весной 2014 года его экстрадировали в Украину. В 2014 году в СИЗО Шепелев смог подкупить конвоиров и сбежать. Второй раз его задержали в России, но выдать Украине отказались.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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