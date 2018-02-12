Нюансы законопроекта по выплате пенсий: переселенцы – отдельно, неподконтрольный Донбасс – отдельно. Новости

Пенсия – это такая же собственность человека, как автомобиль или недвижимость. И Государство не вправе забирать собственность у граждан. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила народный депутат Украины Наталья Веселова.

Она отметила, что с 2015 года в Украине в сфере выплаты пенсий жителям Донбасса отмечается правовой коллапс, ответственность за который лежит на нынешнем вице-премьер-министре Украины Павле Розенко. «Это связано с тем, что законы Украины подменяются подзаконными актами. У нас выплаты осуществляются на основании постановления № 365*, которое обжаловано правозащитными организациями и этот вопрос, насколько я понимаю, сейчас рассматривается в апелляционном суде. При этом суд первой инстанции выступили на стороне общественных организаций, а они требовали отменить данное постановление, как такое, которое не соответствует законодательству Украины. Этим постановлением правительство привязало выплату пенсий и соцпособий к справке внутренне перемещенного лица (ВПЛ), тем самым пытаясь отсечь граждан, проживающих на оккупированных территориях, от возможности получить пенсии или социальную помощь. То есть, не лишая людей гражданства, их лишают конституционных прав», – заявила Веселова.

Для решения проблем тех же пенсий, по мнению нардепа, нужно просто отвязать механизм выплат от справки ВПЛ. «Я являюсь соавтором уже, наверное, третьего законопроекта, в котором прописан механизм выплаты пенсий гражданам, которые живут на неподконтрольной территории. Мы своим законопроектом № 6692, который был зарегистрирован в Верховной Раде 12 июля 2017 года, пытаемся разорвать это "гордиев узел", созданный [вице-премьер-министром Украины] господин Розенко. Мы просто предлагаем отвязать выплату пенсий и соцпомощи от справки ВПЛ, а привязать эти выплаты (как это и должно быть) к паспорту гражданина Украины», – рассказала Веселова.

Она пояснила, что согласно ст. 47 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», гражданин имеет право получать пенсию или в отделении Пенсионного фонда по месту проживания (что не возможно на неподконтрольной территории), или на банковскую карту. «Возможность начислять на банковские карты есть. Уже есть система проверки в Ощадбанке, которую проходят все пенсионеры-переселенцы, есть система верификации. Объективных препятствий, чтобы не выплачивать людям пенсии, нет. Оно есть только в единственном постановлении № 365, которое признано судом неконституционным», – сказала парламентарий.

По ее словам, если Рада примет предлагаемый законопроект № 6692, то вопросы переселенцев на подконтрольной территории и пенсионеров, оставшихся за линией разграничения, будут разделены. «Внутреннее перемещенные лица, как и ранее, будут получать пенсии на подконтрольной территории, предоставляя справку ВПЛ, и им будет выплачиваться пенсия на основе электронного пенсионного дела. Те люди, которые живут на оккупированной территории, не должны будут обманывать государство – они будут честно признавать, что они живут на оккупированной территории. Для них будет иной механизм выплат: они будут обращаться в управление Пенсионного фонда (возможно, будет пометка, что эти люди проживают на оккупированной территории), будут проходить верификацию и получать деньги на подконтрольной территории. Мы не будем отправлять инкассаторские автомобили на неподконтрольную территорию – такого не будет», – разъяснила народный депутат.

Она напомнила, что согласно всем правовым (в т.ч. и международным) актам, пенсия – это собственность человека, и государство не вправе лишать человека собственности. «Пенсия – это такая же собственность, как автомобиль или недвижимость. Государство не вправе лишать граждан собственности. И не важно, выплачивается пенсия по солидарной системе, или по накопительной. Есть солидарность поколений, но нет солидарности территорий, и все люди являются гражданами Украины и должны пользоваться своими конституционными правами», – резюмировала Веселова.

Как сообщалось ранее, законопроект № 6692 предполагает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан, сам законопроект был разработан при содействии международных и общественных организаций, и прошел рассмотрение уже во всех профильных комитетах Верховной Рады.

Как заявлял председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря, руководство ВРУ блокирует рассмотрение парламентом законопроекта № 6692. Поэтому Немыря был вынужден обратиться с письмом к Еврокомиссару с просьбой при обсуждении возможности введения новой программы макрофинансовой помощи для Украины включить в список предварительных условий включение в повестку дня ВРУ указанного законопроекта и положительного решения этого вопроса.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий.

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