Миротворцы на Донбассе: Айвазовская о риторике Путина до и после выборов в РФ. Новости

Россия не смягчила свою позицию по введению миротворцев на Донбасс, она будет постоянно меняться. Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская.

«Мы будем видеть такие более жесткие, более мягкие заявления, которые будут говорить о разной динамике переговоров, в частности, до выборов президента Российской Федерации. То, что украинский вопрос в контексте национальной политики РФ, свидетельствует заявление Владимира Путина о том, что он будет голосовать на выборах именно в Крыму», – говорит она.

По ее словам, такие заявления являются частью агрессии Российской Федерации, которая началась в Крыму и продолжается на Донбассе. «Эта риторика будет то смягчаться, то становиться более жесткой. До выборов это будут такие качели. После [выборов] может быть более жесткая позиция», – продолжает Айвазовская.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ отметила, что Россия по-прежнему не заинтересована в миротворцах на Донбассе. «В меньшей мере Россия заинтересована иметь реальных миротворцев, целью которых является сбалансирование сил, прекращение горячей фазы конфликта и перехода к транзитному периоду – то ли транзитной юстиции, то ли возвращению в правовое поле Украины и восстановлению контроля над границей», – считает она.

Айвазовская также добавила, что Российская Федерация и через представителей «ДНР» и «ЛНР» в Минске, и через своих официальных представителей открыто заявляет о том, что считает миротворческую миссию ООН на Донбассе формой международной оккупации. «Что по сути является абсурдом. После таких заявлений России нечего делать в Совбезе ООН, потому что миротворцев используют не только в Украине. Есть разные мандаты, есть разная численность, но называть миротворцев ООН оккупантами ставит вообще под вопрос, что делает Россия в ООН», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: