Сводка из зоны АТО за 11 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник днем ​​и в темное время суток вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

На донецком направлении противник применил минометы калибрами 120 и 82 мм вблизи Талаковки. При этом незаконные вооруженные формирования сопровождали обстрелы огнем из вооружения БМП. Вблизи Водяного и Широкино зафиксирован огонь из минометов различных калибров. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева сегодня утром обстреляли поселок Доломитное на севере Горловки. По предварительной информации, обстрел велся из минометов калибрами 82 и 120 мм. В общей сложности по поселку выпущено около 60 мин».

Также сообщается, что «украинские подразделения за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 170 различных боеприпасов. Всего за прошедшие сутки ВС Украины 9 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Наиболее интенсивные обстрелы велись на донецком направлении. Под огнем оказались районы 7-ми прифронтовых населенных пунктов».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.