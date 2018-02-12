Вернувшийся из зоны АТО офицер ВСУ убил мужчину на остановке, – Матиос (Фото). Новости

В Киеве на автобусной остановке мужчина ударил ножом человека, сделавшего ему замечание. Подозреваемый – военнослужащий ВСУ, недавно вернувшийся из зоны АТО – уже задержан. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

«В Киеве патрульные по горячим следам задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. Происшествие произошло днем 10 февраля, возле станции метро "Черниговская". О том, что на остановке общественного транспорта находится человек с ножевыми ранениями, полицейским сообщили врачи "скорой". Впоследствии на месте происшествия медики констатировали смерть раненого», – говорится в сообщении правоохранителей.

Получившие ориентировку полицейские вскоре задержали мужчину, который признался, что совершил нападение на мужчину возле станции метро. Задержанный при себе имел нож

Также в полиции сообщают, что, по предварительным данным, между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин вблизи, купил кухонный нож, вернулся обратно и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.

Сейчас в деле разбираются следователи.

Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, убийство совершил офицер ВСУ. «Офицер в Киеве беспричинно убил гражданского. Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники не видят того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года почти войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся из АТО? Ранее "пугающим стимулом" что-то делать для социальной и медицинской защиты военных была военная прокуратура. Теперь по закону – никто. Реформы», – написал Матиос.

Также он привел доклад военного прокурора Киевского гарнизона. «В столице около 13:00 возле станции метро "Черниговская" на автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 г. р., контрактник военной части с места постоянной дислокации – Белая Церковь) ударом ножа в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г. р.)», – говорится в докладе.

Офицер задержан, объявлено подозрение об умышленном убийстве. Также сообщается, что совсем недавно офицер части вернулся из АТО.

«Это последствия войны, к которым слепо государство», – считает Матиос.

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