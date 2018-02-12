Раздражает, когда «Казачье радио» играет на подконтрольной Луганщине, – Тука. Новости

Глушить теле- и радиосигналы из неподконтрольного Донбасса сложно. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, в то же время, есть определенные успехи в информационном направлении. «Во-первых, начало работать украинское телевидение. Я точно знаю, что сигнал добивает на неподконтрольную территорию. Увеличилось количество FM-радиостанций, которые также туда добивают», – отметил Тука.

Однако, по словам замминистра, есть ряд технических проблем с глушением теле- и радиосигналов из неподконтрольных территорий. «Меня очень раздражало, когда я работал на Луганщине, что, когда садишься в машину и включаешь передатчик, то слушаешь "Казачье радио" – на нашей территории», – сказал он.

По словам Туки, оборудование, которое было приспособлено для глушения сигнала, в Украине фактически уничтожено. И восстановить его пока что не удается. Можно пустить сигнал на той же частоте, что и на неподконтрольной территории – и тогда более мощный сигнал сможет «забить» более слабый. Это фактически то же самое телевидение, те же самые телебашни, только сигнал пускается во встречном направлении на той же самой частоте. Однако такие технологии слишком затратны для бюджета – как подсчитало Министерство информационной политики.

При этом, по словам Туки, со стороны неподконтрольных территорий также предпринимаются подобные попытки глушения украинских сигналов. В частности, с той стороны могут и подвезти «глушилки» к линии разграничения, однако у мобильных установок радиус действия очень маленький.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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