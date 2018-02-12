Реинтеграция Донбасса – это десятилетия, – Айвазовская. Новости

Даже при наличии договоренностей на всех уровнях в решении вооруженного конфликта на Донбассе реинтеграция займет десятилетия. Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская.

«Любой миротворческий процесс, если анализировать Северную Ирландию, Колумбию, любую другую страну, вы увидите – это десятилетия. Реинтеграция – это десятилетия. К сожалению», – говорит она.

По ее словам, в процессе реинтеграции Донбасса надо набраться терпения, «и строить где-то стены, а где-то мосты». «И этот процесс касается "Минска", "нормандского формата", санкций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, ООН и других площадок, которые сами по себе, отдельно, не являются эффективными, чтобы спасать Украину от прямой агрессии», – считает Айвазовская.

Как сообщалось ранее, по мнению Ольги Айвазовской, Россия не смягчила свою позицию по введению миротворцев на Донбасс и риторика переговоров будет постоянно меняться. Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ также считает, что у Украины есть три варианта для разрешения конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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