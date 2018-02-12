В ветеринарной больнице Славянска из-за снега провалилась крыша (Фото). Новости

В ветлечебнице Славянска (Донецкая обл.) под тяжестью снега провалилась крыша.

Под тяжестью снега, накопившегося на крыше, не выдержали строительные конструкции, обрушился парапет кровли. Разрушено более 30%, крыша просела и сейчас держится на подпорке. Атмосферные осадки в виде дождя и снега попадают непосредственно на чердак здания, вода просачивается через потолок и заливает часть больницы.

Персонал заведения переведен из аварийных помещений в комнаты, которые не пострадали, эвакуированы архив и запас медпрепаратов. По словам начальника Славянской районной ветеринарной больницы Генриха Лукова, здание построено в 1910 году. Косметический ремонт 2 года тому назад больница осуществила за свой счет, крышу же незначительно подлатали еще в 1996 году, капитального ремонта крыши вообще не было. Средств на капремонты бюджет больницы не предусматривает.

Сейчас вопрос финансирования капитального ремонта крыши не решен. Дело в том, что ветеринарная больница подчиняется Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. А здание, где размещается ветлечебница – коммунальная собственность Славянского районного совета. По словам первого заместителя начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Владимира Кирилюка, они имеют и готовы предоставить необходимые средства, но не могут этого сделать, потому что здание им не принадлежит.

Председатель Славянского районного совета Константин Черников рассказал, что с этой стороны также не будут финансировать ремонт крыши, так как представители ветмедицины не заключают договор на аренду. «Неоднократно предлагали им завершить процедуру установления собственности здания, подписать акты и заключить договор аренды. Только в этом случае мы имеем законное право использовать средства районного бюджета на ремонт этого здания», – заверил Константин Черников.

Источник: UA:Донбасс