Количество переселенцев в Украине увеличилось. Новости

По состоянию на сегодня, 12 февраля, в Украине учтены 1 млн 492 тыс. 427 переселенцев или 1 млн 218 тыс. 171 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 февраля 2018 года в Украине было учтено 1 млн 493 тыс. 57 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц уменьшилось на 630 человек.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 5.02.2018 – Количество переселенцев из Донбасса понемногу увеличивается, – Минсоцполитики
- на 29.01.2018 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев из Донбасса
- на 22.01.2018 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти
- на 15.01.2018 – Переселенцев в Украине стало больше
- на 9.01.2018 – В Минсоцполитики опубликовали данные о количестве переселенцев
- на 18.12.2017 – Количество переселенцев снова увеличилось
- на 11.12.2017 – В Минсоцполитики рассказали, сколько переселенцев в Украине
- на 4.12.2017 – Переселенцев стало меньше почти на 7 тыс. человек
- на 27.11.2017 – Количество переселенцев в Украине продолжает сокращаться
- на 20.11.2017 – За неделю переселенцев стало меньше почти на 6 тыс. человек
- на 13.11.2017 – Количество переселенцев продолжает стремительно сокращаться
- на 6.11.2017 – В Минсоцполитики посчитали переселенцев: Количество ВПЛ резко сократилось
Читайте также:
- В Станице Луганской переселенцам восстановили выплаты
- Процедура контроля за социальными выплатами переселенцев упрощена
- Новые старые проблемы переселенцев: «Списки СБУ» сменили «списки из Аркана»
- На Луганщине рассказали, за что лишали соцвыплат переселенцев
- Что делать ВПЛ, которым прекратили выплату пенсий: Комментарий юриста
- Как пересекают единственный на Луганщине пункт пропуска (Фото)
- Флюорографию, справку от венеролога, форму 7Б: В «Л/ДНР» обсуждают, что требуют на украинских КПВВ
- «Туристы» поневоле: Как пенсионеры «курсируют» из «ЛНР» в Станицу Луганскую (Фото)
- Проверки и адресная помощь переселенцам: Что изменилось
- Переселенцам: Пять видов проверки
- В Станично-Луганском районе не досчитались более половины переселенцев
Комментарии