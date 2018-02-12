Переселенцы должны участвовать в выборах, – Тука. Новости

На проблемы переселенцев на местах не хотят тратить деньги, так как ВПЛ не могут голосовать на выборах. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, возможности, то есть бюджет, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в этом году увеличились. Однако если у других министерств суммы с 9-ю нулями, то у МинВОТ – с 6-ю. «15 млн грн, несмотря на сопротивление Минфина, удалось выцарапать на обеспечение жильем переселенцев в Мариуполе и Покровске», – сказал Тука.

Это пилотный проект на условиях софинансирования 50 на 50 с местными властями, и это проект, который сработал. Это капля в море, говорит замминистра, однако увеличение существенное – в 2 раза.

Вместе с тем, в МинВОТ считают, что деньги на решение самого дорогого и самого главного вопроса для переселенцев – обеспечение жильем – есть. «То, что нет денег – это миф, я утверждаю», – говорит Тука.

По словам замминистра, после подведения итогов по 2017 году выяснилось, что на счетах местных бюджетов неиспользованными остались 109 млрд грн. Речь идет о местных бюджетах по всей Украине. «А нам выделено 36 млн», – говорит он.

Для решения проблем достаточно оставшихся на счетах денег, но, по словам Туки, нет желания их решать. «Большинство глав объединенных территориальных громад или мэры городов – они политики. Политики смотрят на всех, как на потенциальный электорат. И если в громаде есть какая-то часть переселенцев, но они не могут влиять на судьбу местного избирательного процесса, то какой смысл мэру тратить деньги на решение их проблем?», – отметил замминистра.

Поэтому, считает он, необходимо дать возможность переселенцам участвовать в выборах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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