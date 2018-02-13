В «ДНР» разрушают базовые станции Vodafone, – соцсети. Новости

В «ДНР» разрушают базовые станции украинского мобильного оператора «Водафон». Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«МТС, по ходу, все. Сеть базовых станций уже начали курочить, причем не сколько днры, а местная шантрапа. Недавно узнал: нашу БС рас***начили тоже местные. По пьяни приспичило догнаться, решили сдать кабель питания. Заодно рубанули и оптический, хотя он нафиг не нужен никому», – написал автор поста с ником МР Мурык.

Местные жители обсуждают судьбу базовых станций:

Вася: «Оптический?»;

МР Мурык: «Так говорят»;

Путен: «Даже и не сомневался»;

Aka: «Ребята, не надо рассказывать, разговаривал с чуваком, который занимается базовыми и прочими ТВ и радио, МТС в дыре не будет ни при каком ужо раскладе, и главное что... отключили питание/обогрев в морозы, теперь там просто куча ржавого отмороженного железа»;

МР Мурык: «БС МТС от питания не отключали. Курочат, другой вопрос. Но от уцелевших сигнал идет, хоть и пустой»;

Донецкий: «"Интертелеком" потирает руки»;

МР Мурык: «И толку? В "Фениксе" тоже, наверное, терли руки, а в итоге положили сеть чрезмерной нагрузкой»;

Чужой: «Грустно и печально»;

Тихий: «Прощание с цивилизацией»;

Igobox‏: «У алкашей и телефонов нет, им не надо МТС».

Некоторые местные жители не верят, что базовые станции портят:

Ricky: «Мда, это из рубрики: "Слышал звон, но не знаю, где он. Чепуха"»;

Srany: «Как ее можно раскурочить, если базовые станции устанавливались там, где есть охрана, например. Специально, чтобы не раскурочивали».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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