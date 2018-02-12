Украине нужна диктатура, – Тука. Новости

На сегодня Украина не является демократической страной в привычном понимании этого понятия. И единственный путь выстроить реальную демократию – это диктатура. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 февраля, в ходе экспертной дискуссии «Конфликт на Донбассе в 2018: заморозить, нельзя урегулировать», заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«То, что мы имеем сейчас в стране, я назвать демократией не могу, даже слабой. И единственный путь, который я вижу возможным, реальным – это наоборот диктатура ради демократии. К сожалению, это болото, которое сейчас существует в стране, это и есть та слабая страна, о которой уже несколько раз много кто из вас говорил», – подчеркнул замминистра.

Также он отметил проблему отсутствия единства в украинском обществе. Нет национальной идеи, а соответственно, фундамента для построения сильной Украины. И решение этой внутренней проблемы могло бы позитивно повлиять и на ситуацию с конфликтом на Донбассе. «У нас отсутствует консолидация в обществе. Не существует ни одной национальной идеи, которая смогла бы объединить общество. Мне кажется, если кому-то, в первую очередь, естественно, не политиканам, не маргиналам, а интеллектуалам, удастся сформулировать, предложить какую-то идею, которая смогла бы послужить фундаментом для консолидации общества, это было бы основополагающим камнем для того, чтобы вообще создавать новую, модерновую, мощную Украину. Я в полной мере допускаю, что к такой Украине Донбасс вернулся бы с удовольствием, а не с опасением», – отметил Тука.

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