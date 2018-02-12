Тука: Прямые переговоры как с Приднестровьем – это ошибка. Новости

Прямой диалог с неподконтрольными Украине территориями относительно конфликта на Донбассе – это ошибка. Его допустили в Приднестровье, но украинский политикум – не допустит. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 февраля, в ходе экспертной дискуссии «Конфликт на Донбассе в 2018: заморозить, нельзя урегулировать» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«Есть некоторые фундаментальные ошибки, одну из которых мы уже сделали. Надеюсь, вторую мы не сделаем. Ошибки. Первая была сделана Саакашвили в Грузии – это блокада. И вторая ошибка, которая была сделана в Приднестровье, – это прямой диалог, к чему нас постоянно и настойчиво призывает Кремль», – рассказал чиновник.

Кроме того, он добавил, что украинская сторона не намерена вести прямой диалог с «Л-ДНР». На сегодня такая возможность не обсуждается даже теоретически. «Я могу заверить, что в государственных учреждениях никаких идей про прямой диалог в кабинетах я даже теоретически не слышал», – подчеркнул Тука.

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