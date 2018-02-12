Волкер имеет полномочия США влиять на политику Украины в отношении Донбасса, – политолог. Новости

Спецпредставитель США Курт Волкер уникальный переговорщик, который может влиять на украинскую власть в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко.
«Курт Волкер действительно человек малоконфликтный в США. У него широкий спектр и знакомств, и связей. Его считают своим и в среде Маккейна, и в чайном клубе, и в "Кокусе свободы" он свой. Даже демократы, и те говорят: "Он в принципе неплохой человек"», – говорит он.
По мнению эксперта, Курт Волкер – уникальный переговорщик. «Но он не является кадровым дипломатом – это раз. Второй момент – он не является сотрудником Госдепа. Третий момент – его мандат касается урегулирования ситуации на востоке Украины, но он не касается урегулирования проблем внутри украинской власти», – продолжает Бондаренко.
Политолог отметил, что Курт Волкер не имеет полномочий вмешиваться в кадровую политику Украины. «Он может, например, по своему мандату прийти, ударить кулаком по столу и сказать, чтоб до завтрашнего дня были приняты законы об особом статусе Донбасса, об амнистии и т. д., что у вас 24 часа на то чтобы принять, – это он может. Но он не может прийти и сказать, чтобы до завтрашнего дня был заменен генеральный прокурор или министр внутренних дел», – сказал эксперт.
Как сообщалось ранее, по мнению шведского экономиста и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерс Аслунда, спецпредставитель США Курт Волкер привлек внимание к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе мирового сообщества и имеет сильный мандат на ведение переговоров по Украине от Вашингтона.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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