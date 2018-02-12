Время не всегда на стороне Украины в Минском процессе по Донбассу, – Айвазовская. Главная

За три года Минского процесса по урегулированию вооруженного конфликта были подписаны важные международные резолюции и приняты ряд санкционных пакетов в отношении России, которые будут продолжать приниматься, но время не всегда на украинской стороне. Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская.
«Есть очень болезненные вопросы в отношении людей, которые живут в оккупации, в отношении военных, которые каждый день гибнут, в отношении их семей и тех поколений, которые живут под эффективным контролем Российской Федерации, в оккупации, они не живут в Украине де-факто», – говорит она.
По ее словам, время играет против Украины в отношении потери коммуникации с жителями Донбасса, но сыграло на пользу государству в плане сдерживания агрессии Российской Федерации. «Если говорить о способностях государства, когда началась агрессия, можно сказать, что государства Украина не было, потому что ни один институт власти – то ли блок безопасности, то ли гуманитарный – не функционировал. Потому что были лица, которые оставили государство и это было лучшее время для агрессии», – продолжает Айвазовская.
Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ отметила, что украинская сторона сейчас не заинтересована в затягивании переговоров по Донбассу, но время помогает экономически истощать Российскую Федерацию санкциями. «Когда переговорщики договариваются? Где та красная линия – когда потери каждой стороны больше, чем перспективы что-то получить. Это разбалансирование внутренних систем [для России], это вопрос раздора в кругах, которые окружают Владимира Путина, это определенные международные войны, когда эта система почувствует, что конфликт в Украине может ее дестабилизировать или, когда эти группы не смогут зарабатывать деньги», – сказала она.
Как сообщалось ранее, по мнению Ольги Айвазовской, Россия не смягчила свою позицию по введению миротворцев на Донбасс и риторика переговоров будет постоянно меняться. Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ также считает, что у Украины есть три варианта для разрешения конфликта на Донбассе.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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