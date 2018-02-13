В моргах Донецка и Днепра находится много неопознанных тел, – Красный Крест. Новости

В моргах Днепра и неподконтрольного Донецка находится большое количество неопознанных тел, но идентифицировать их пока невозможно. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал координатор по связям с медиа Международного комитета Красного Креста Александр Власенко.

«Мы знаем, что в моргах Донецка и Днепра находится большое количество неопознанных тел. Возможно эти тела принадлежат людям, которых разыскиваем в том числе и мы по тем почти 700 делам, которые у нас до сих пор являются открытыми. Но с точной уверенностью сказать этого нельзя, чтобы двигаться дальше нужен общий механизм – создание единого реестра», – говорит он.

По его мнению, создание единого реестра пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта на Донбассе зависит от политической воли сторон. «Этот вопрос очень политизирован. Безусловно, это политическое решение, которое должны принять обе стороны, которые не всегда готовы контактировать по любым вопросам, даже по гуманитарным вопросам, а данная проблема – сугубо гуманитарная», – говорит он.

Как сообщалось ранее, в январе родственники пропавших без вести на Донбассе встретились с сотрудниками СБУ в Киеве и обратились с просьбой создать группу по поиску, в которую вошли бы матери пропавших без вести. По информации представителя Международного Комитета Красного Креста, сказать точно, сколько людей являются пропавшими без вести, на сегодняшний день невозможно, поскольку не существует единого реестра этих людей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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