Украина изменила риторику Минского процесса по Донбассу, – Айвазовская. Новости

Украина сделала очень много в политической части реализации Минских соглашений, несмотря на то, что эти решения непопулярны ни среди украинских политиков, ни среди общества, но при этом политическая подгруппа отстояла и продолжает отстаивать поэтапную реализацию Комплекса мер. Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская.

«Если бы Украина, представим себе, вышла бы с переговоров, или с формата, или с подгрупп, это закончилось бы очень плачевно, как минимум тем, что Украина осталась бы один на один», – говорит она.

По ее словам, риторика Минского процесса за последние годы сильно изменилась, благодаря принципиальной позиции представителей Украины в Трехсторонней контактной группе и на международной арене. «Помните заявления 2016 года? Конституция, выборы завтра, неважна безопасность – этого всего уже нет в риторике. Не потому, что мы убедили в этом ОРДЛО*, а потому, что позиция, которая есть там и публичная внешне, все поняли, что это невозможно», – продолжает Айвазовская.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ отметила, что в начале участия переговоров в Минске ей было сложно принять то, как трактуются в мировой политике международные стандарты. «Международные документы, их недостатки, в том, что они трактуются. Они трактуются так, как может хотеть или требовать сторона. Они для некоторых участников не на скрижалях выписаны. Для некоторых это бла-бла-бла», – сказала она.

Айвазовская добавила, что многие европейские депутаты еще в 2014 году предлагали Украине принять русский язык вторым государственным в Украине, убеждая, что Россия так прекратит агрессию в Крыму, но не давая на это никаких гарантий. «По выборам на Донбассе – абсолютно тоже самое или по каким-то другим политическим уступкам, тем более, что Украина на самом деле сделала очень много… Но если кто-то думает, что за этими уступками могут быть много других, то на самом деле нет, потому что российская практика элементарная – она никогда не идет на уступки», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, по мнению Ольги Айвазовской, Россия не смягчила свою позицию по введению миротворцев на Донбасс и риторика переговоров будет постоянно меняться. Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ также считает, что у Украины есть три варианта для разрешения конфликта на Донбассе.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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