Александр Захарченко хочет включить в карту «ДНР» Бессарабию (Видео). Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко снова поднял тему захвата новых территорий. Об этом Захарченко заявил сегодня, 12 февраля, на митинге, посвященном 100-летию провозглашения Донецко-Криворожской республики, в Донецке.

«Наши предки нарисовали нам карту. Были перечисленны Харьков, Таврида, но мы можем и расширить, там еще и Бессарабия, наверное, будет нужна. Так вот предки нарисовали нам карту и по этой карте мы должны идти и пойдем», – заявил Захарченко.

Когда тебе мало Лондона с Рейкьявиком #Захарченко pic.twitter.com/ehliIyB3nl — Necro Mancer (@666_mancer) 12 февраля 2018 г. В соцсетях сразу отреагировали на такое заявление. Necro Mancer: « Когда тебе мало Лондона с Рейкьявиком »;

Интересные новости: «Что он пьет или курит, кто знает?»;

Ксюха: «Кавказская пленница - "очень сложная форма заболевания"». Напомним, что «глава ДНР» Александр Захарченко ранее был уверен, что «ДНР» одержит победу «в ближайшее время».

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