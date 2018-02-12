Александр Захарченко хочет включить в карту «ДНР» Бессарабию (Видео). Новости

Александр Захарченко хочет включить в карту «ДНР» Бессарабию (Видео)

12.02.18 17:36dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

«Глава ДНР» Александр Захарченко снова поднял тему захвата новых территорий. Об этом Захарченко заявил сегодня, 12 февраля, на митинге, посвященном 100-летию провозглашения Донецко-Криворожской республики, в Донецке.

«Наши предки нарисовали нам карту. Были перечисленны Харьков, Таврида, но мы можем и расширить, там еще и Бессарабия, наверное, будет нужна. Так вот предки нарисовали нам карту и по этой карте мы должны идти и пойдем», – заявил Захарченко.

В соцсетях сразу отреагировали на такое заявление.

  • Necro Mancer: «Когда тебе мало Лондона с Рейкьявиком»;
  • Интересные новости: «Что он пьет или курит, кто знает?»;
  • Ксюха: «Кавказская пленница - "очень сложная форма заболевания"».

Напомним, что «глава ДНР» Александр Захарченко ранее был уверен, что «ДНР» одержит победу «в ближайшее время».

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...